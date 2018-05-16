Теперь я глава клуба «Динамо-Брест». Диего Марадона прокомментировал своё назначение

К работе легендарный нападающий приступит после окончания Чемпионата мира по футболу в России. В Бресте 58-летний аргентинец займется вопросами стратегического развития клуба. В его обязанности будет входить взаимодействие со всеми структурными подразделениями. Особое внимание – детской академии «Динамо-Брест».

Диего Марадона – один из величайших футболистов в истории. Он стал чемпионом мира в 1986. В этом же году его признали лучшим игроком планеты. У себя в в Instagram он так высказался о белорусском контракте: «Теперь я глава клуба «Динамо-Брест». Спасибо за доверие и веру в меня».