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Теперь я глава клуба «Динамо-Брест». Диего Марадона прокомментировал своё назначение

16 мая 2018 18:42
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Новости Беларуси. Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Футболист подписал трехлетний контракт с белорусским клубом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь я глава клуба «Динамо-Брест». Диего Марадона прокомментировал своё назначение-1

К работе легендарный нападающий приступит после окончания Чемпионата мира по футболу в России. В Бресте 58-летний аргентинец займется вопросами стратегического развития клуба. В его обязанности будет входить взаимодействие со всеми структурными подразделениями. Особое внимание – детской академии «Динамо-Брест».

Теперь я глава клуба «Динамо-Брест». Диего Марадона прокомментировал своё назначение-4

Диего Марадона – один из величайших футболистов в истории. Он стал чемпионом мира в 1986. В этом же году его признали лучшим игроком планеты. У себя в в Instagram он так высказался о белорусском контракте: «Теперь я глава клуба «Динамо-Брест». Спасибо за доверие и веру в меня».

# Футбол Беларуси # Диего Марадона # Фотофакт

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