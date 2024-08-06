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Франция вышла в финал Олимпиады по футболу, обыграв Египет

06 августа 2024 09:21
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Сборная команда Франции по футболу вышла в финал Олимпийских игр в Париже, победив в дополнительное время сборную Египта со счетом 3:1. Об этом пишет РИА Новости.

Дублем отличился Жан-Филип Матета, а еще один гол забил Майкл Олисе. 

За сборную Египта отличился Махмуд Сабер. После дисквалификации Омара Файеда египтяне оказались в меньшинстве.

В финале 9 августа Франция сыграет с Испанией. За бронзу Египет сыграет с Марокко. Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа, 15 спортсменов из России принимают участие в них в статусе нейтральной стороны.

# Футбол

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