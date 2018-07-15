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4:2. Французы – чемпионы мира по футболу. Показываем, как болел Минск

15 июля 2018 17:19
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Новости мира. Этот чемпионат запомнится, прежде всего, своей непредсказуемостью. Кто на начальном этапе считался лидером, выбыл раньше, чем предполагалось.

Второй раз в истории. Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира 

4:2. Французы – чемпионы мира по футболу. Показываем, как болел Минск-1

Кому-то удалось удивить – кстати, не всегда в положительном ключе. Да и удача – барышня привередливая. Не ко всем поворачивается лицом. Но факт остается фактом: сборная Франции ближайшие четыре года будет носить титул чемпиона мира. С чем мы ее и поздравляем!

Подробнее – в видеоматериале

4:2. Французы – чемпионы мира по футболу. Показываем, как болел Минск-4

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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