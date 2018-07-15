4:2. Французы – чемпионы мира по футболу. Показываем, как болел Минск

Новости мира. Этот чемпионат запомнится, прежде всего, своей непредсказуемостью. Кто на начальном этапе считался лидером, выбыл раньше, чем предполагалось.

Кому-то удалось удивить – кстати, не всегда в положительном ключе. Да и удача – барышня привередливая. Не ко всем поворачивается лицом. Но факт остается фактом: сборная Франции ближайшие четыре года будет носить титул чемпиона мира. С чем мы ее и поздравляем!