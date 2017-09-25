«Следуй за мной, мама»: теннисистка Виктория Азаренко завела девятимесячному сыну страницу в Instagram

Новости Беларуси. Виктория Азаренко начала вести аккаунт сына в Instagram. 24 сентября теннисистка опубликовала первый пост на странице сына Лео Александра, который родился в декабре 2016 года. В день появления страницы малыша, Азаренко впервые показала подписчикам его лицо. В подписи к аккаунту ребенка сказано: «Я Лео. Моя мама Виктория Азаренко – мой фотограф и PR-менеджер».

Фото: instagram.com/vichka35

«Я хочу, чтобы мой сын гордился мной»: как теннисистка Виктория Азаренко провела год без турниров На первом фото, которым поделилась спортсменка со страницы Лео Александра, мама и сын стоят на пляже и улыбаются фотографу. «Весёлый день с моей мамулей @vichka35. Мы обожаем наши прогулки вместе. Всем желаю хорошего дня #мамаия».

Фото: instagram.com/leoamac7

На обновления аккаунта уже подписались около двух тысяч человек.

«Следуй за мной, мама, больше никаких селфи».

На турниры сын ездит вместе с мамой – здесь подробнее. Подписчики умилились трогательному снимку и отметили, что это очень милая парочка. «Огромное спасибо за русский перевод. Вы вместе просто прелесть. Малыш феерический. Здоровья и счастья вам. И побед на всех фронтах!» «Виктория, вы прекрасная мама с большим сердцем».

Фото: instagram.com/vichka35