Историческая встреча: Путин и Трамп проведут переговоры в Хельсинки

Новости мира. Одна из самых обсуждаемых тем в мировом политическом сообществе – предстоящая встреча американского и российского президентов. Она пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На проведении переговоров на нейтральной территории настаивали обе стороны. О предстоящем событии известно немного. Ожидается, что встреча начнется в 13:15 по местному времени. Повестка сформулирована коротко: состояние и перспективы российско-американских отношений, а также международные вопросы.