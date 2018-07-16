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Историческая встреча: Путин и Трамп проведут переговоры в Хельсинки

16 июля 2018 08:38
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Новости мира. Одна из самых обсуждаемых тем в мировом политическом сообществе – предстоящая встреча американского и российского президентов. Она пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческая встреча: Путин и Трамп проведут переговоры в Хельсинки-1

На проведении переговоров на нейтральной территории настаивали обе стороны. О предстоящем событии известно немного. Ожидается, что встреча начнется в 13:15 по местному времени. Повестка сформулирована коротко: состояние и перспективы российско-американских отношений, а также международные вопросы.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Фотофакт

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