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Очередной потоп в Бресте и смерч под Минском. Синоптики обещают оранжевый уровень опасности на 16 июля

16 июля 2018 11:24
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Новости Беларуси. В Беларуси 15 июля вновь разгулялась природная стихия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни

Очередной потоп в Бресте и смерч под Минском. Синоптики обещают оранжевый уровень опасности на 16 июля-1

В Бресте сильный ливень снова затопил город. Автомобилисты и водители общественного транспорта вынуждены были прекратить движение, что привело к пробкам. А местные жители использовали надувные матрасы в качестве средства передвижения.

Очередной потоп в Бресте и смерч под Минском. Синоптики обещают оранжевый уровень опасности на 16 июля-4

Еще одну природную аномалию зафиксировали очевидцы под Минском. В нелетную погоду смерч, образованный из огромного дождевого облака, двигался в сторону Национального аэропорта Минск.

«Очень впечатляюще»: под Смолевичами наблюдался смерч

Очередной потоп в Бресте и смерч под Минском. Синоптики обещают оранжевый уровень опасности на 16 июля-7

Синоптики предупреждают: 16 июля в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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