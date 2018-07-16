Очередной потоп в Бресте и смерч под Минском. Синоптики обещают оранжевый уровень опасности на 16 июля

Новости Беларуси. В Беларуси 15 июля вновь разгулялась природная стихия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни
Новости Беларуси. В Беларуси 15 июля вновь разгулялась природная стихия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни
В Бресте сильный ливень снова затопил город. Автомобилисты и водители общественного транспорта вынуждены были прекратить движение, что привело к пробкам. А местные жители использовали надувные матрасы в качестве средства передвижения.
Еще одну природную аномалию зафиксировали очевидцы под Минском. В нелетную погоду смерч, образованный из огромного дождевого облака, двигался в сторону Национального аэропорта Минск.
Синоптики предупреждают: 16 июля в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности.