Заплатил и не улетел: куда обращаться обманутым туристам, рассказала юрист

Банкротство Натали Турс: волна не прошла стороной и более мелких туроператоров.

Новости Беларуси. Последние две недели многие белорусы сильно жалели о том, что нынешним летом предпочли отдохнуть за пределами родины, сообщили в программе «Добро пожаловаться» .

Мы побеседовали с юристом Дариной Гулюта. Она точно знает, как быть в критической ситуации. Дарина Гулюта, юрист: Каждое лето возникает масса проблем с туристическими услугами. Каждое лето возникают вопросы к какому-то туроператору, и наши граждане не могут либо вернуться, либо отправиться в тот или иной курорт. В этого лето, как и раньше, на нашу «горячую» линию поступает большое количество обращений граждан, которые связаны с некачественным оказанием туристических услуг, либо эти услуги вообще не были оказаны. Из года в год данная проблема возобновляется.

Что делать, если, вдруг ты оказался в чужой стране, где тебя не ждали?

Куда обращаться, кому звонить?

Дарина Гулюта:

Первым делом потребитель должен связаться с исполнительной стороной по договору – той компанией, которая взяла на себя ответственность обеспечить данный тур. Если она не может обеспечить размещение потребителя, нашему жителю необходимо обратиться в посольство Республики Беларусь.

Заплатил и не улетел: куда обращаться?

Дарина Гулюта:

Как показала практика, в любом случае потребителю необходимо обращаться к исполнителю. Кроме того мы рекомендуем обращаться в правоохранительные органы. Как показывает практика, со стороны туристических компаний возникают такие ситуации, которые приводят к возбуждению в отношении них уголовных дел.

Как правильно выбирать туроператора?

Дарина Гулюта:

Рекомендовано, наверное, обращаться к крупным туроператорам, у которых много положительных отзывов. Но даже это не дает гарантии нашим потребителям.