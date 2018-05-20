«Вы сделали меня счастливым»: Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в Кубке Беларуси‍

Новости Беларуси. Недавно возглавивший ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона поздравил игроков команды с завоеванием Кубка Беларуси. Своё поздравление выдающийся аргентинский футболист разместил на странице в Instagram.

«Поздравляю, парни. С вами говорит ваш президент (прим. председатель правления). Выиграв этот кубок, вы сделали меня очень счастливым. Один из кубков, что мы собираемся выиграть. Со мной вы станете вдвое сильнее, вы будете лучшими на любом поле. Поэтому я хочу вас поздравить, ведь мы теперь – одна команда. Вы доказали, что вы компетентны. Целую», – сказал Марадона.

В субботу 19 мая «Динамо-Брест» победил БАТЭ со счётом 3:2 в финальном матче Кубка Беларуси по футболу. Команда из Бреста завоевала этот трофей второй год подряд.

На неделе Диего Марадона подписал трёхлетний контракт с «Динамо-Брест».