Супермодель Наталья Водянова ждет пятого ребенка
Новости России. Российская супермодель, вероятно, ждет пятого ребенка. О том, что Наталья Водянова находится в интересном положении, заговорили после показа дизайнера Ульяны Сергеенко.
33-летняя модель воспитывает двоих сыновей и дочь от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом и сына от миллиардера Антуана Арно.
Нынешний супруг Водяновой Антуан Арно входит в сотню самых богатых людей в мире по версии Forbes.
Сама же Наталья известна не только успехами в модельном бизнесе, но и своей активной благотворительной деятельностью.
Наталья Водянова (в интервью 7days.ru):
Лукас постоянно думает, что еще можно изобрести такое, чтобы помочь детям. Недавно говорит: «Мама, как было бы здорово разработать компьютерную игру, где дети смогут сами строить детские площадки, как им хочется! Чтобы ты строила такие же игровые парки в реальной жизни!» И мы связались с создателями игры Minecraft, миллионы людей в нее играют, и они заинтересовались! Мой младшенький, Витенька, недавно тоже меня поразил. Ему еще шести лет не было, когда мы вернулись с открытия детской площадки в Нижнем Новгороде – я всех своих детей в тот раз возила. Мы как-то сидим с ним, домашнюю работу делаем, и вдруг он говорит: «Мамочка, все забываю тебе сказать спасибо за то, что ты строишь площадки для других детей». Я была до слез поражена. Это стоит всех усилий…
Фото: instagram.com/natasupernova/
Напомним, Наталья Водянова была послом Паралимпийских Игр в Сочи. А в преддверие этого спортивного события представила мотивирующее видео в поддержку людей с ограниченными возможностями. Девушка бежит по пустому ангару. Вместо правой ноги – бионический протез.
Кадры из видео «Neverstop» («Никогда не останавливайся») многим показались шокирующими. Однако, по словам создателей ролика, Наталья в очередной раз хотела обратить внимание общественности к людям с ограниченными возможностями. Ведь они на самом деле заслужили это внимание. В ролике Наталья задает себе вопрос: «Что если бы жизнь послала такое испытание, что двигаться вперед стало сложно? Хватило бы у меня сил, чтобы продолжать жить?» (смотрите видео).