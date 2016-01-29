Супермодель Наталья Водянова ждет пятого ребенка

Сама же Наталья известна не только успехами в модельном бизнесе, но и своей активной благотворительной деятельностью.

Наталья Водянова (в интервью 7days.ru):

Лукас постоянно думает, что еще можно изобрести такое, чтобы помочь детям. Недавно говорит: «Мама, как было бы здорово разработать компьютерную игру, где дети смогут сами строить детские площадки, как им хочется! Чтобы ты строила такие же игровые парки в реальной жизни!» И мы связались с создателями игры Minecraft, миллионы людей в нее играют, и они заинтересовались! Мой младшенький, Витенька, недавно тоже меня поразил. Ему еще шести лет не было, когда мы вернулись с открытия детской площадки в Нижнем Новгороде – я всех своих детей в тот раз возила. Мы как-то сидим с ним, домашнюю работу делаем, и вдруг он говорит: «Мамочка, все забываю тебе сказать спасибо за то, что ты строишь площадки для других детей». Я была до слез поражена. Это стоит всех усилий…