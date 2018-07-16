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Аграрии Минской области приостановили жатву из-за дождей

16 июля 2018 18:08
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Новости Беларуси. Дожди заставили и хлеборобов сделать вынужденный перерыв на старте массовой жатвы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Аграрии Минской области приостановили жатву из-за дождей-1

Между тем, аграрии без дела не сидят. Работа кипит на мехдворах. Еще раз проверить исправность техники лишней не будет. Чтобы в «жаркие дни» на уборочной обошлось без простоев.

Аграрии Минской области приостановили жатву из-за дождей-4

Сергей Лещинский, механизатор:
Урожайность рапса получается около 20 центнеров. Погода помешала убирать, осыпается рапс. Планируем собрать рапс, 80 гектар осталось. Может поедем в другие хозяйства убирать помогать. Потом через недели 2 погода будет, планируем начинать убирать зерновые культуры.

Аграрии Минской области приостановили жатву из-за дождей-7

А параллельно с уборкой хлеба, в регионе продолжается косовица. Второй этап заготовки кормов пока не очень радует аграриев. Например, в Пуховичском районе пятая часть площадей трав пострадала от предыдущей засухи. Между тем, исправить ситуацию возможно. Дожди плюс надлежащая подкормка культур должны поспособствовать хорошему росту трав до третьего укоса.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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