Аграрии Минской области приостановили жатву из-за дождей

Новости Беларуси. Дожди заставили и хлеборобов сделать вынужденный перерыв на старте массовой жатвы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между тем, аграрии без дела не сидят. Работа кипит на мехдворах. Еще раз проверить исправность техники лишней не будет. Чтобы в «жаркие дни» на уборочной обошлось без простоев.

Сергей Лещинский, механизатор:

Урожайность рапса получается около 20 центнеров. Погода помешала убирать, осыпается рапс. Планируем собрать рапс, 80 гектар осталось. Может поедем в другие хозяйства убирать помогать. Потом через недели 2 погода будет, планируем начинать убирать зерновые культуры.