Аграрии Минской области приостановили жатву из-за дождей

Новости Беларуси. Дожди заставили и хлеборобов сделать вынужденный перерыв на старте массовой жатвы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Дожди заставили и хлеборобов сделать вынужденный перерыв на старте массовой жатвы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Между тем, аграрии без дела не сидят. Работа кипит на мехдворах. Еще раз проверить исправность техники лишней не будет. Чтобы в «жаркие дни» на уборочной обошлось без простоев.
Сергей Лещинский, механизатор:
Урожайность рапса получается около 20 центнеров. Погода помешала убирать, осыпается рапс. Планируем собрать рапс, 80 гектар осталось. Может поедем в другие хозяйства убирать помогать. Потом через недели 2 погода будет, планируем начинать убирать зерновые культуры.
А параллельно с уборкой хлеба, в регионе продолжается косовица. Второй этап заготовки кормов пока не очень радует аграриев. Например, в Пуховичском районе пятая часть площадей трав пострадала от предыдущей засухи. Между тем, исправить ситуацию возможно. Дожди плюс надлежащая подкормка культур должны поспособствовать хорошему росту трав до третьего укоса.