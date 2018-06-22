Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире

Чемпионат мира в России в самом разгаре. Групповой этап турнира стал непредсказуемым – некоторые фавориты пока ни разу не одержали победу, а «темные лошадки» чемпионата показывают неплохую игру. Но результат – это совокупность работы команды, тренера и еще удача. Мы решили узнать, сколько зарабатывают тренеры команд турнира. Список зарплат тренеров сборных ЧМ был составлен изданием Mundo Deportivo со ссылкой на нидерландское телевидение. Первую строчку в топе занимает Йоахим Лёв – главный тренер сборной Германии. Его зарплата составляет 3,8 миллиона евро в год. На турнире сборная-фаворит пока провела только один матч – против Мексики. Встреча закончилась с результатом 0:1 в пользу мексиканцев. Немцам предстоит еще как минимум две встречи – с командами Швеции и Южной Кореи. После поражения Лев отметил, что команда разочарована. «В первом тайме мы играли плохо». Россия – вторая: опубликован рейтинг сборных на ЧМ-2018

На втором месте находятся главные тренеры Бразилии и Франции. Доход Тите, который является тренером бразильцев, составляет 3,4 миллиона евро. Команду он начал тренировать в 2016 году. Главные фавориты ЧМ показали слабый старт. Бразильцы сыграли вничью со сборной Швейцарии – 1:1. Сборной Тите предстоит еще две встречи в рамках группового этапа, в который команда будет бороться за выход в плей-офф. 22 июня Бразилия сыграет с Коста-Рикой, а 27 – с Сербией. «Мы разочарованы». Неудачи фаворитов Германии и Бразилии на старте ЧМ-2018

Тите. Фото: twitter.com/CBF_Futebol

Столько же, сколько и Тите, получает главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам. Его подопечные на чемпионате провели две встречи. Обе – успешно. Сначала команда обыграла Австралию (2:1), а затем Перу (1:0). К слову, сборная Франции названа самой дорогой командой чемпионата – совокупная трансферная стоимость игроков составляет около 1,3 миллиарда евро.

Дидье Дешам

Четвертую строчку в рейтинге занимал тренер Испании – Хулен Лопетеги. Его доход равнялся 2,9 миллионам евро. Но за два дня до чемпионата Лопетеги был уволен со своего поста из-за того, что его назначили главным тренером мадридского «Реала» после ухода из команды Зидана. Федерация футбола страны расценила этот контракт Лопетеги как предательство. За день до старта ЧМ команда обрела нового тренера – им стал легендарный футболист Фернандо Йерро. Пока Испания сыграла два матча. Их результаты: ничья с Португалией (3:3) и победа у Ирана (1:0). Впереди команду ждет встреча с Марокко.

Хулен Лопетеги

Пятую строчку занимает тренер сборной России Станислав Черчесов. Его зарплата составляет 2,5 миллиона евро. Страна-хозяйка турнира стала настоящим открытием ЧМ. Россия выиграла два матча – с Саудовской Аравией и Египтом – и впервые в истории вышла в плей-офф мундиаля. Игрок сборной Денис Черышев забил три гола на турнире, больше него – только Криштиану Роналду. России еще предстоит игра с Уругваем – команды будут бороться за первое место в группе. Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ

Следом идут Фернанду Сантуш из Португалии с доходом 2,25 миллионов евро, по 2 миллиона получают тренер Ирана – Карлуш Кейруш – и его коллега из Англии Гарет Саутгейт. Тренер команды Аргентины Хорхе Сампаоли располагается на девятой строчке с доходом 1,8 миллиона евро. Первая игра команды против Исландии завершилась со счетом 1:1, а хорватам аргентинцы проиграли 0:3. После этого поражения появилась информация, что Сампаоли могут уволить после матча с Нигерией. В таком случае тренеру полагается неустойка в размере 20 миллионов евро. Человек-кубок, викинги и настоящий карнавал: как выглядят самые необычные болельщики ЧМ-2018. Большой фотофакт

Хорхе Сампаоли