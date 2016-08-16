Романтика Рио: Гончаров-Горченок, Цуркин-Герасименя – белорусские пары, покорившие мир

Новости Беларуси. Две истории любви, которые покорили не только олимпиадный Рио, но и весь мир. Их счастливые фото перелистывают поклонники во многих уголках мира, а в социальных сетях просят об одном: «берегите свое счастье». Батутистка Анна Горченок – возлюбленная пока единственного белорусского чемпиона на Олимпиаде в Рио Владислава Гончарова.

В субботу он прыгал не только за себя и за страну, он прыгал и за свою Аню. Днем ранее она упала на этом батуте. Выступление Владислава длилось всего 20 секунд, для Анны это время показалось вечностью. Девушка признается: в победе своего молодого человека не сомневалась ни на минуту. Правда, говорит, что были бы рады медали любого достоинства.





Фото: Reuters

«Плачу от радости и гордости. Гордость за Витебск, гордость за Беларусь»: соцсети о золоте Владислава Гончарова на Олимпиаде в Рио (здесь подробнее)

Эта фотография облетела Интернет. Лаконичная, но такая искренняя подпись Анны Горченок собрала сотни лайков и комментариев. Но не в этом счастье. Радости и горести, победы и поражения у этой пары одни на двоих вот уже пять лет. Они поддерживают друг друга, что бы ни случилось. И точно знают: нашли свою вторую половину.

Аня и Влад познакомились пять лет назад на тренировке. Предложение дружить поступило в духе времени – по электронной почте. Им обоим нравится взмывать ввысь, отталкиваясь от пружинистой сетки. Но в остальном ребята разные. И на любимое дело смотрят каждый под своим углом.



Жаль, в прыжках на батуте нет такого вида программы, как микст, сетуют белорусы. В нем белорусский дуэт был бы непобедим.



Фото: Анна Горченок и Владислав Гончаров

Горченок – натура романтическая. Гончаров – реалист до мозга костей. О том, как притягиваются противоположности, ребята рассказали в программе «Неделя спорта» на СТВ (здесь подробнее).



У Ани и Влада часто спрашивают: как так, вы вместе 24 часа в сутки, не устаете? «Да что вы, мы уже одно целое», – отвечают они.

Их родители, друзья и товарищи с нетерпением ждут свадьбу. Предложение Владислав сделал еще в мае. Правда, Аня попросила подождать: високосный год на дворе.





Фото: Анна Горченок и Владислав Гончаров

Белорусские пловцы Александра Герасименя и Евгений Цуркин вместе вот уже несколько лет, но предпочитали отношения не афишировать. Зачем кричать о своем счастье на каждом углу? Они публиковали на своих страничках в социальных сетях совместные фото, но о том, что все серьезно, широкой общественности заявили лишь однажды. «Сие никого не должно волновать, кроме меня и моего друга. Чем меньше информации, тем спокойнее», – оберегая свое счастье, уточнила Герасименя.



Фото: Александра Герасименя и Евгений Цуркин. Источник фото: instagram.com/tsurkintsurkin/

Александра Герасименя (в интервью «Спортивной панораме»):

Мы давно решили создать семью, но не собирались это афишировать, поскольку думаем заняться этим делом после Олимпиады в Рио. Вашим коллегам я просто ответила, что после Игр буду больше внимания уделять личной жизни.



Тогда, в июльском интервью Александра Герасименя призналась, что она и Евгений Цуркин решили создать семью. После Олимпиады-2016 самое время реализовать эти планы.





Источник фото: facebook.com/aleksandra.herasimenia



Этот как раз тот случай, когда вопреки стереотипам, любовь не только не мешает, а способствует высоким результатам. На Олимпийских играх в Рио Герасименя удивила не только самых преданных болельщиков, но и себя саму. Выиграв бронзовую медаль, наша «золотая рыбка» заявила: уходить из большого спорта пока не собирается – очень уж тяжело расставаться с делом, которое любишь всем сердцем.





Фото: Александра Герасименя и Евгений Цуркин