Сборная Франции – чемпион. Объясняем, почему финал ЧМ-2018 самый зрелищный за последние десятилетия

Новости России. Итак, сборная Франции – чемпион мира по футболу. В финальном матче трехцветные нанесли поражение команде Хорватии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срывая голос под ливнем. Как смотрели финал ЧМ-2018 в Минске Поединок завершился счетом 4:2. До последней минуты хорваты не сдавались. Игроки сборной бились за каждый сантиметр поля. Это была невероятная игра: и по накалу эмоций на трибунах, и по борьбе на поле.

Сергей Тулупов о самых ярких моментах. 4:2. Французы – чемпионы мира по футболу. Показываем, как болел Минск Это был настоящий финал! Тот финал, который хотят видеть миллионы болельщиков. Тот финал, который запомнится на долгие годы. И, наконец, тот финал, которого не было последние лет 15. Как ни странно, первым номером играли дебютанты-хорваты. И именно они на 18-й минуте открыли счет.

Правда, никакой радости шашечным это не принесло: Манджукич срезал мяч в собственные ворота. Такое начало может надломить любого, но только не хорватов. И спустя 10 минут они сравнивают цифры на табло. Это Перишич блестящим ударом вогнал мяч в неприятельские ворота.

А затем настал черед свое слово сказать нововведению российского чемпионата – системе VAR. В спорном эпизоде арбитр не заметил игры рукой, однако при помощи видеоповторов принял верное решение.

Пенальти четко реализовал Гризманн. При счете 2:1 в пользу французов команды отправились отдыхать.

Ну а после антракта мы увидели совсем другую Францию: более заточенную на атаку и предельно собранную в защите. За вторые 45 минут дружина Дидье Дешама отличилась еще дважды. На 59-й забил Погба, на 65-й – Мбаппе. Гол в исполнении Манджукича только подвел черту под феерическим финалом. За него воевали «Барселона» и «Реал». Килиан Мбаппе – настоящий подарок для сборной Франции