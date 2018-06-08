«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

Новости России. 14 июня стартует чемпионат мира по футболу. Россия является страной-хозяйкой турнира. Вратарем и капитаном национальной сборной России будет Игорь Акинфеев. Ему 32 года. Игрок является капитаном клуба ЦСКА. Спортсмен – один из самых известных и титулованных игроков сборной.

Фото: instagram.com/pfc_cska_official

Вратарь является лидером «Клуба Льва Яшина», куда входят голкиперы, которые не пропустили голы на протяжении более ста матчей. Накануне старта чемпионата мы собрали самые яркие цитаты Игоря Акинфеева о его ремесле. О домашнем чемпионате мира. «Если уже бывал на крупных турнирах, ничего принципиально нового не видишь. Единственное существенное отличие – место проведения. Когда чемпионат мира принимает твоя страна, хочется праздника – для людей, для России. И этот праздник команда с народом должны делать совместно. Они на трибунах, мы – на поле».

Фото: instagram.com/pfc_cska_official

О травмах. «С каждым годом становится всё сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережёшь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья». Однако спортсмен отмечает, что футбол все еще приносит ему удовольствие, но, конечно, все травмы бесследно не проходят Об ответственности голкипера. «Степень ответственности у вратаря выше намного, потому что ты понимаешь: пусть даже пенальти тебе бьют, ты понимаешь, что что-то надо предпринять, чтобы мяч не залетел к тебе в ворота».

Фото: instagram.com/teamrussia

О психике футболиста. «Психика вратаря должна быть крепкой. Мы знаем много случаев, когда нелепый гол, ошибка ломает людей – не только вратарей, но и футболистов она может сломать. Но вратари стоят особняком, потому что большая ответственность, плюс игра соперника лежит на тебе. Если не будет хорошей психики, то не будет нормального футболиста». О гороскопах. «Я просто такой, какой я есть. По знаку Зодиака я Овен, поэтому мне это помогает в жизни». Мы составили символическое созвездие из футболистов, которые приедут на ЧМ в Россиию. Под какими знаками Зодиака родились топовые игроки ЧМ-2018 (смотрите здесь).

Фото: http://welcome2018.me

О трудолюбии. «Труд будет всегда на первом месте, потому что будь ты хоть суперталантливым, суперменом каким-то – без труда у тебя ничего не будет получаться. Труд – это самое главное. Если человек хочет зарабатывать, то он должен трудиться, если хочет сделать дело свое нормально – он должен трудиться. Без труда – никуда».

Фото: instagram.com/pfc_cska_official