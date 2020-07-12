От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента

Новости Беларуси. Эта неделя выдалась весьма насыщенной у Президента: встречи, доклады, общение с работниками предприятий и журналистами государственных СМИ. И вот как во время пандемии, в ситуации закрытых границ не просто выжить, а нарастить продажи продукции? Минский «Атлант» нашел выход: работать через интернет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко о Минске 90-х: «Заводы, как я говорю, еле-еле телепались, гроши люди получали» Результат? За 60 лет своей истории завод никогда не продавал 90 тысяч холодильников в марте. А в 2020-м продали. И это четкий и понятный сигнал остальным. В любой кризисной ситуации нужно не взывать о помощи, а искать, находить положительные моменты и максимально эффективно этим пользоваться. О чем еще говорили на встречах с Президентом, знает Евгений Пустовой. Евгений Пустовой, корреспондент:

Весь цвет управленческой команды Минска в так называемом комплексе на Победителей – по-народному в «Ромашке». О расцвете белорусской столицы сейчас пишут в таблоидах европейских стран. А таким Минск был в начале 90-х: в кафе стреляли, в магазины ходили как в музей (денег не было даже на то, что появлялось на полках). Ну а речь о развитии культуры вообще не шла. Говорили о маргарине Rama.

Сейчас, во время пандемии, не все идет как по маслу. Спад понятен. Наша экономика экспортоориентированная – зависит от благосостояния других стран. И дармовой углеводородной подпитки нет. Рассчитывать приходиться только на себя.

И если бы власть тогда оказалась не в тех руках, трудно представить, как бы закончилось время бандитизма и тотальной коррупции в стране. Каким был Минск в 90-е: «Метро бастовало, троллейбусы не ходили. Люди не могли на работу доехать» Что в доме есть хозяин, сначала поняли местные бандиты, а потом увидела и мировая общественность.

Теперь детские сады и школы строят, а не распродают. А в 90-е даже старые были не укомплектованы – демография хромала. Маргинальные некогда районы теперь обжитые комфортные и безопасные кварталы. Только в Минске собственниками квадратных метров стали около 1 миллиона 300 тысяч человек. Развитие столицы – симбиоз традиций из прошлого и новейших технологий. Минск стал местом притяжения и мировой дипломатии, и мирового спорта.

В столице самая маленькая официальная безработица в Беларуси: по 17 вакансий на одного безработного. А доходы в раза полтора больше, чем в регионах. Оттого и понятно: мегаполис собирает лучших представителей в своих компетенциях. А горожане – люди требовательные. Поэтому чиновникам надо активнее работать с населением. От одного окна – до открытых дверей, диалог должен быть постоянным. Как надо слушать и помогать людям – метод Натальи Кочановой прост. Наталья Кочанова: «Я всегда говорю: нас что погубить может, так это равнодушие»

Приемы высшие должностные лица проводят постоянно по всей стране. Знать, чем живут люди – самое важное для власти, которая делает ставку на эффективность работы и результат. И столица здесь как маяк.

Развивать регионы – значит сохранить душевное обаяние Беларуси. И один из приоритетов – строительство жилья. С условием: никаких сверхприбылей, даже в Минске. Тут в принципе особые условия – никакого необдуманного уплотнения, участки под строительство выделять прежде всего гострестам, при этом рентабельность застройщиков – не более 5 %.

В приоритете – города-спутники. Легче дышать белорусскому мегаполису поможет третья линия метро, а всей стране – развитие экотранспорта. Машинам на электротяге – зеленый свет и такого же цвета номера. Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?

Вот так выглядит новый регистрационный знак, предназначенный для электромобилей. Евгений Пустовой:

По развитию электротранспорта – догнать Германию. Тем более и своя АЭС есть. Одна из самых безопасных среди двух сотен работающих в мире. Среди социальных маркеров медицина (а на лечение к нам приезжают из многих стран) и образование. Не изуродовали реформами и оставили доступным. Диплом БГУ доступен любому парню из провинции. Но про такие «социальные лифты» в интернете не напишут. Позитив не в тренде, хайпуют все больше на негативе, на любой проблеме. Александр Лукашенко о хайпе в интернете. «Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думаю: кто же это такие?» О лидерах мнений и рейтингах Президент продолжил говорить уже на встрече с активом медийного сообщества. В интернете приходится обороняться, а надо наступать. Гаджеты – и иконы стиля, и окно в мир для молодежи. Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ

Встреча с активом – время откровенного диалога. Так всегда у Президента. В условиях медиакратии это особенно важно. Сегодня любой блогер или даже пользователь соцсетей уже, считай, журналист. И оттого любые события трактуют как кому выгодно, превращая людей в марионеток, потребителей фаст-фуда информационного меню. Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

Евгений Пустовой:

Откровенный диалог длился около шести часов. Встреча закрытая. Говорили о вирусах для нашего суверенитета. Не только о коронавирусе, который стал испытанием, но при этом пройти его удалось достойно. Система здравоохранения и власти не превратила Беларусь в Италию или США времен пандемии. Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития» Смелые вопросы и обсуждения. В журналистике есть понятие «лид». Так вот лид встречи с медиаактивом вмещается в эти слова Президента: «Никогда никого не предавайте». Александр Лукашенко своих избирателей не предал. Беларусь стала и космической державой, и IT-страной. Наш ПВТ, в который поначалу мало кто верил, уже зарабатывает валюту на экспорте. Но не ушли мы и от традиций.

Евгений Пустовой:

Продажи холодильников показали всю несостоятельность горячей критики в адрес Александра Лукашенко за решение не закрывать предприятия и в разгульные 90-е, и при разгуле COVID-19.

Эти ребята – поколение, которое не знает другой страны, кроме суверенной Беларуси. Уже на старте у них есть все то, о чем в начале 90-х их сверстники могли только мечтать. Да, они не знают, с чего начиналась суверенная Беларусь. Но при этом и не понимают, зачем идти в своем развитии назад. Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»