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От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента

12 июля 2020 20:56
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Новости Беларуси. Эта неделя выдалась весьма насыщенной у Президента: встречи, доклады, общение с работниками предприятий и журналистами государственных СМИ.

И вот как во время пандемии, в ситуации закрытых границ не просто выжить, а нарастить продажи продукции? Минский «Атлант» нашел выход: работать через интернет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко о Минске 90-х: «Заводы, как я говорю, еле-еле телепались, гроши люди получали»

Результат? За 60 лет своей истории завод никогда не продавал 90 тысяч холодильников в марте. А в 2020-м продали. И это четкий и понятный сигнал остальным. В любой кризисной ситуации нужно не взывать о помощи, а искать, находить положительные моменты и максимально эффективно этим пользоваться.

О чем еще говорили на встречах с Президентом, знает Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Весь цвет управленческой команды Минска в так называемом комплексе на Победителей – по-народному в «Ромашке». О расцвете белорусской столицы сейчас пишут в таблоидах европейских стран.

А таким Минск был в начале 90-х: в кафе стреляли, в магазины ходили как в музей (денег не было даже на то, что появлялось на полках). Ну а речь о развитии культуры вообще не шла. Говорили о маргарине Rama.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-1

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-3

Сейчас, во время пандемии, не все идет как по маслу. Спад понятен. Наша экономика экспортоориентированная – зависит от благосостояния других стран. И дармовой углеводородной подпитки нет. Рассчитывать приходиться только на себя.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-6

И если бы власть тогда оказалась не в тех руках, трудно представить, как бы закончилось время бандитизма и тотальной коррупции в стране.

Каким был Минск в 90-е: «Метро бастовало, троллейбусы не ходили. Люди не могли на работу доехать»

Что в доме есть хозяин, сначала поняли местные бандиты, а потом увидела и мировая общественность.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-9

Теперь детские сады и школы строят, а не распродают. А в 90-е даже старые были не укомплектованы – демография хромала. Маргинальные некогда районы теперь обжитые комфортные и безопасные кварталы. Только в Минске собственниками квадратных метров стали около 1 миллиона 300 тысяч человек. Развитие столицы – симбиоз традиций из прошлого и новейших технологий. Минск стал местом притяжения и мировой дипломатии, и мирового спорта.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-12

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-14

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-16

Если без эмоций, то сейчас Минск в цифрах – четверть экономики страны и каждый пятый житель Беларуси, половина поступлений в консолидированный бюджет и десятая часть прямых инвестиций. В год открывают по 5 000 новых предприятий. Условие одно – честная работа.

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От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-19

В столице самая маленькая официальная безработица в Беларуси: по 17 вакансий на одного безработного. А доходы в раза полтора больше, чем в регионах. Оттого и понятно: мегаполис собирает лучших представителей в своих компетенциях. А горожане – люди требовательные. Поэтому чиновникам надо активнее работать с населением. От одного окна – до открытых дверей, диалог должен быть постоянным.

Как надо слушать и помогать людям – метод Натальи Кочановой прост.

Наталья Кочанова: «Я всегда говорю: нас что погубить может, так это равнодушие»

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-22

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-24

Приемы высшие должностные лица проводят постоянно по всей стране. Знать, чем живут люди – самое важное для власти, которая делает ставку на эффективность работы и результат. И столица здесь как маяк.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-27

Евгений Пустовой:
Но и к регионам у Президента особое трепетное отношение. Трилогия малой родины – возвращения к истокам – вся наша национальная мысль проникнута желанием иметь свой клочок земли.

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От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-30

Развивать регионы – значит сохранить душевное обаяние Беларуси. И один из приоритетов – строительство жилья. С условием: никаких сверхприбылей, даже в Минске. Тут в принципе особые условия – никакого необдуманного уплотнения, участки под строительство выделять прежде всего гострестам, при этом рентабельность застройщиков – не более 5 %.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-33

В приоритете – города-спутники. Легче дышать белорусскому мегаполису поможет третья линия метро, а всей стране – развитие экотранспорта. Машинам на электротяге – зеленый свет и такого же цвета номера.

Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-36

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-38

Вот так выглядит новый регистрационный знак, предназначенный для электромобилей.

Евгений Пустовой:
По развитию электротранспорта – догнать Германию. Тем более и своя АЭС есть. Одна из самых безопасных среди двух сотен работающих в мире. Среди социальных маркеров медицина (а на лечение к нам приезжают из многих стран) и образование. Не изуродовали реформами и оставили доступным.

Диплом БГУ доступен любому парню из провинции. Но про такие «социальные лифты» в интернете не напишут. Позитив не в тренде, хайпуют все больше на негативе, на любой проблеме.

Александр Лукашенко о хайпе в интернете. «Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думаю: кто же это такие?»

О лидерах мнений и рейтингах Президент продолжил говорить уже на встрече с активом медийного сообщества. В интернете приходится обороняться, а надо наступать. Гаджеты – и иконы стиля, и окно в мир для молодежи.

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-41

Сейчас интернет, увы, не всегда во благо. Зачастую от непоправимых последствий «жизни в сети» приходится защищать своих детей. Это и смертельные игры наподобие «Синего кита», и наркотики, и множество иных, порой сразу невидимых угроз, которые сегодня из виртуального мира распространились уже на все сферы реальной жизни. Экономика и политика тоже в списке.

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От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-44

Встреча с активом – время откровенного диалога. Так всегда у Президента. В условиях медиакратии это особенно важно. Сегодня любой блогер или даже пользователь соцсетей уже, считай, журналист. И оттого любые события трактуют как кому выгодно, превращая людей в марионеток, потребителей фаст-фуда информационного меню.

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-47

Евгений Пустовой:
Откровенный диалог длился около шести часов. Встреча закрытая. Говорили о вирусах для нашего суверенитета. Не только о коронавирусе, который стал испытанием, но при этом пройти его удалось достойно. Система здравоохранения и власти не превратила Беларусь в Италию или США времен пандемии.

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Смелые вопросы и обсуждения. В журналистике есть понятие «лид». Так вот лид встречи с медиаактивом вмещается в эти слова Президента: «Никогда никого не предавайте».

Александр Лукашенко своих избирателей не предал. Беларусь стала и космической державой, и IT-страной. Наш ПВТ, в который поначалу мало кто верил, уже зарабатывает валюту на экспорте. Но не ушли мы и от традиций.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-50

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:
Внутренне экстраполируешь, ставишь рядом условно кандидатов в Президенты, которые сейчас пытаются ими стать, но они проигрывают все сразу вместе.

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А еще достаточно сравнить содержимое своего холодильника в 1994-м и сейчас. Кстати, холодильники на неделе Президент тоже сравнивал. В пятницу, 10 июля, Александр Лукашенко посетил «Атлант». К слову, завода не было в списке 1 500 минских предприятий, получивших поддержку из бюджета из-за последствий пандемии. Здесь о помощи не просили, справились сами.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-53

Евгений Пустовой:
Продажи холодильников показали всю несостоятельность горячей критики в адрес Александра Лукашенко за решение не закрывать предприятия и в разгульные 90-е, и при разгуле COVID-19.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-56

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример. Мы в этот момент предложили свой товар. Люди купили.

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От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-59

В штате предприятия – 4 500 человек. Средняя зарплата – 1 117 рублей. Не на каждой частной фирме такие заработки. Это, к слову, о сплошной приватизации. Как зарабатывать – это дело владельцев бизнеса, а вот сколько платить рабочим – Президент принимает решение на месте.

Спрос на белорусские холодильники настолько высок, что загрузка постоянно увеличивается. Подрабатывать на завод пригласили студентов: это и первая копейка, и навыки в работе.

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От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-62

Эти ребята – поколение, которое не знает другой страны, кроме суверенной Беларуси. Уже на старте у них есть все то, о чем в начале 90-х их сверстники могли только мечтать. Да, они не знают, с чего начиналась суверенная Беларусь. Но при этом и не понимают, зачем идти в своем развитии назад.

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От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-65

Бойцом студенческого отряда был и Президент. И такие времена не забудешь. Тем более что подарок Александру Лукашенко – яркое напоминание про отличные традиции. Молодежь вручила главе государства Почетный знак белорусских студенческих отрядов. И поздравила: именно этот день, 10 июля, вошел в историю нашей страны как день, когда Беларусь проголосовала за своего первого Президента.

От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента-68

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Мусиенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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