Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

Минский завод холодильников все время расширяет свои возможности. Например, «Атлант» стал первым в Беларуси производителем автоматических стиральных машин. Выпуск освоили, пора, уверен Президент, двигаться дальше. Например, научиться делать посудомоечную технику. Товар востребованный, а покупаем за рубежом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша реформа будет заключаться в совершенствовании того, что есть. Но для нас же очень перспективным направлением будет, одним из основных (и вы со мной согласитесь) – это импортозамещение.

С нашей стороны мы можем гарантировать тебе (подумаем, как это сделать, но мы сделаем вместе с вами) защиту потребительского рынка внутри. Внутренний рынок защитить, потому что – понятно – вы произведете, а сможете ли продать? Хотелось бы, чтобы вы сказали государству, что от нас нужно. А вы бы произвели эту технику.

Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:

Обязательно проработаем этот вопрос.

Александр Лукашенко:

Хотя бы одно наименование, два – это было бы вообще прекрасно.