Школы, выпускники и вступительная кампания – что изменилось? Обсудили эксперты

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены. Сегодня ребята понимают, для чего им нужен диплом Татьяна Игнатюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сегодня и мы как государство рационально подходим к тому, каким образом и где нужно учить ребят. Но сегодня и ребята совсем стали другие. То есть они реально понимают: а для чего мне нужен диплом? А зачем я сегодня именно туда иду учиться? То есть что будет завтра? Сегодня мы совсем другие стали – как люди, так и нация в целом.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы подчеркнул, то, что у нашего молодого поколения формируется, – это ведь тоже заслуга нашей системы образования. Мы добиваемся того, что молодые люди более ответственно подходят к тому выбору своего жизненного пути. По какой траектории ему идти: инженерной, гуманитарной, педагогической и так далее. Это очень важный, существенный момент. Это просто итог наших общих усилий в системе образования и педагогов, и Министерства образования – всех, кто задействован в этом процессе. А это прежде всего что? Это воспитание чувства ответственности. Вася, Петя, ты подумай хорошо, чем ты хочешь заниматься, неважно, скажем, что должен 100 % у тебя быть диплом о высшем образовании, хоть тресни. Нет, ты можешь выбрать более мягкую траекторию и получать неплохие деньги, имея чисто рабочую специальность. Поэтому это, мне кажется, итог наших общих усилий – что мы не развалили нашу систему образования радикальными реформами, а все-таки вышли на спокойную траекторию совершенствования. Татьяна Игнатюк:

Мне кажется, что коллеги подтвердят мою мысль о том, что, наверное, уменьшилось количество метаний. Раньше наши абитуриенты подавали на одну специальность заявление, документы, потом наблюдали за тем, как поступают еще заявления, и тут же забирали документы, переносили, перебрасывали. А сегодня они более обоснованно подходят к выбору именно своего будущего пути развития и обучения. Так чем все-таки школы отличаются от гимназий? Кирилл Казаков, СТВ:

Расскажите мне, с точки зрения провинции, гимназия чем от школы отличается?

Юлия Саматыго, директор Лошницкой гимназии Борисовского района:

Соглашусь с тем, что вы говорили, действительно, учебные программы одинаковые. Наверное, статус гимназии, когда он был присвоен, он сохранился. Гимназия проходит один раз в год подтверждение государственной аккредитации. Это с точки зрения управленца то, что я могу сказать. Конечно, это такое новшество, которое отличает его от школы. В целом, если брать школу и гимназию, то я соглашусь с тем, что все решают кадры. Если кадровый потенциал в школе замечательный и высококвалифицированный, естественно, там образовательный процесс будет построен не хуже, чем в гимназии. Поэтому вот это заблуждение школы и гимназии, я бы сказала, что учреждение образования призвано давать качественное образование. Если я говорю о провинции, то, например, в нашей Лошницкой гимназии работает 38 педагогов, из которых 5 являются учителями-методистами, то, наверное, не каждое столичное учреждение образования может похвастаться. Если высокий кадровый потенциал, и мы притягиваем к себе своих выпускников, вы говорили о педагогических классах, то на сегодня из 38 педагогов 14 – это выпускники нашей гимназии. Читайте также: Новый учебник по истории Беларуси в контексте всемирной издали в Академии образования – показываем Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру Смирнова: в Минске аграрные профессии и специальности пользуются интересом у школьников По каким направлениям готовят белорусских школьников на повышенном уровне?

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

У нас шесть направлений на сегодня существует не только в Минске, но и в целом по стране. Это педагогические, спортивно-педагогические, аграрные, военно-патриотические, медицинские и инженерные. Кирилл Казаков:

То есть химбио – это медицинские, а физмат – это инженерные? Ольга Смирнова:

Как правило, несколько инженерных классов, в которых на повышенном уровне изучается химия и биология. Потому что когда мы с детьми изучаем факультативное занятие «Введение в инженерные профессии», мы говорим о том, что есть у нас не только инженерия в сфере машиностроения, мы говорим, что есть медицинская инженерия, а вот здесь химия плюс биология. Алена Сырова, СТВ:

Что у нас есть не только БелАЭС, но и БНБК. Более 50% абитуриентов аграрного колледжа в Смиловичах – минчане! Замдиректора о тенденциях вступительной. Как изменился престиж профессии педагога?

Юлия Саматыго:

На местах действительно все замечательно. Фраза прозвучала «в провинции», значит, все-таки сельская местность. В хорошем смысле слова. Я считаю, что у наших педагогов достойная зарплата, потому что все установленные материальные стимулирования и те надбавки, которые они получают сегодня за работу в отрасли, надбавки за контракты, дополнительный день к отпуску, сам отпуск, они стимулируют на сегодня нашу молодежь на педагогические специальности. Я работаю достаточно давно, у меня стаж 32 года. Я сама выпускница школы в своем же агрогородке и тоже вернулась на малую родину. Я хочу сказать, что сегодня профессия педагога достаточно востребована. Не буду говорить о том, что именно оцениваются олимпиадники, медалисты. Дело в том, что дети по-другому смотрят на педагогов. Учитель является примером своей профессии. И если дети идут в педагогику, значит, в этом учреждении работают те учителя, которые действительно куют свое будущее. Нужны ли репетиторы для подготовки к поступлению в вуз?