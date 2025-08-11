Евгений Малашевич – лучший игрок 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Евгений Малашевич был признан лучшим игроком 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Вингер минского «Динамо» внес весомый вклад в победу своего клуба над «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий чемпион национального первенства обыграл на своем поле бронзового призера с результатом 4:0. К двум взятиям ворот оказался причастен игрок хозяев – он был неуловим. Сначала Евгений ассистировал Павлу Апетенку на 22-й минуте, а затем забросил и сам на излете первого тайма. Благодаря этому успеху столичный клуб переместился на третье место в турнирной таблице.

На вершине по-прежнему «МЛ Витебск», следом идет «Славия». В аутсайдерах – футболисты «Молодечно». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 11 забитых мячей.