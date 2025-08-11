Прямой эфир

Евгений Малашевич – лучший игрок 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

11 августа 2025 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евгений Малашевич был признан лучшим игроком 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Вингер минского «Динамо» внес весомый вклад в победу своего клуба над «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Действующий чемпион национального первенства обыграл на своем поле бронзового призера с результатом 4:0. К двум взятиям ворот оказался причастен игрок хозяев – он был неуловим. Сначала Евгений ассистировал Павлу Апетенку на 22-й минуте, а затем забросил и сам на излете первого тайма. Благодаря этому успеху столичный клуб переместился на третье место в турнирной таблице.

На вершине по-прежнему «МЛ Витебск», следом идет «Славия». В аутсайдерах – футболисты «Молодечно». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 11 забитых мячей.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси завершилась программа 17 тура ЧБ по футболу – результаты
11 августа 2025 18:05

В Беларуси завершилась программа 17 тура ЧБ по футболу – результаты

4 команды поборются за Кубок Минска, который стартовал в белорусской столице
11 августа 2025 15:40

4 команды поборются за Кубок Минска, который стартовал в белорусской столице

«Могилёв» одержал победу над «Славутичем» в розыгрыше Кубка Руслана Салея
11 августа 2025 11:14

«Могилёв» одержал победу над «Славутичем» в розыгрыше Кубка Руслана Салея