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На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»

10 июля 2020 17:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.

На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»-1

Президент с удовольствием общался с ребятами. Говорил о личном, вспоминал свои молодые годы. Кстати, сегодня ровно 26 лет назад Александр Лукашенко стал Президентом Беларуси. Лет прошло немало, но сегодня вспоминал глава государства времена, когда сам был бойцом студотряда.

На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»-4

Не могли бы вы поделиться своим опытом работы в студенческих отрядах? И на что вы потратили свои первые заработанные там деньги?

На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С мелиоративного отряда я все помню в деталях: где жили, как жили, как мы там рыли эти каналы. И мы заработали тогда очень много. Мы заработали, если в доллары перевести по тому курсу, где-то около 300 долларов. Оделся, обулся и книжек еще закупил.

Это был мой опыт и тратил я деньги именно на это. Потому что мать работала дояркой, одна мать. Ну какие там были деньги? Никакие. Поэтому я старался как можно больше заработать деньги в этот третий семестр, как он у нас назывался, чтобы 1 сентября, скажу откровенно, прийти в аудиторию и чтобы я внешне не отличался от детей богатых родителей. А там они были почти все.

На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»-10

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# Студенты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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