Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики
Новости Беларуси. Горячая пора на рынке холодильников – лето. Продажи в это время взлетают в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причин несколько. Во-первых, в жару техника работает на износ. А во-вторых, именно в это время года завершают стройки и делают ремонт.
Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение
Чтобы справиться с возросшим спросом, работать на завод приглашают студентов. Организовали международный производственный трудовой проект. К станку этим летом станут почти 800 студотрядовцев.
Президент 10 июля посетил ЗАО «Атлант».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша задача с директором – не пожалеть этих денег. Ведь ребята сюда приезжают не только романтики. Есть и романтики, которым, может быть, и не так важна зарплата. Но в подавляющем большинстве своем это люди, которые хотят заработать.
Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята в основном на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники.