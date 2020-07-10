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Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики

10 июля 2020 16:54
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Новости Беларуси. Горячая пора на рынке холодильников – лето. Продажи в это время взлетают в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причин несколько. Во-первых, в жару техника работает на износ. А во-вторых, именно в это время года завершают стройки и делают ремонт.  

Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики-1

Чтобы справиться с возросшим спросом, работать на завод приглашают студентов. Организовали международный производственный трудовой проект. К станку этим летом станут почти 800 студотрядовцев.

Президент 10 июля посетил ЗАО «Атлант».

Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики-4

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Заработную плату здесь обещают от 650-700 рублей и выше.

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша задача с директором – не пожалеть этих денег. Ведь ребята сюда приезжают не только романтики. Есть и романтики, которым, может быть, и не так важна зарплата. Но в подавляющем большинстве своем это люди, которые хотят заработать.

Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики-10

Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята в основном на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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