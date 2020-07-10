Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики

Новости Беларуси. Горячая пора на рынке холодильников – лето. Продажи в это время взлетают в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причин несколько. Во-первых, в жару техника работает на износ. А во-вторых, именно в это время года завершают стройки и делают ремонт. Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

Чтобы справиться с возросшим спросом, работать на завод приглашают студентов. Организовали международный производственный трудовой проект. К станку этим летом станут почти 800 студотрядовцев. Президент 10 июля посетил ЗАО «Атлант».

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Заработную плату здесь обещают от 650-700 рублей и выше. Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша задача с директором – не пожалеть этих денег. Ведь ребята сюда приезжают не только романтики. Есть и романтики, которым, может быть, и не так важна зарплата. Но в подавляющем большинстве своем это люди, которые хотят заработать.