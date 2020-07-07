Президент Беларуси о борьбе с коронавирусом: большинство меня дураком считали, когда был предложен этот вариант
Новости Беларуси. Забота государства – это и развитие здравоохранения. Именно здравоохранения, потому что медицина может быть платной, а здравоохранение – только бюджетным, это комплекс мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Наши поликлиники и больницы выдержали экзамен. Многие страны провалили, а Беларусь выдержала. Сильная власть и система здравоохранения сохранили лицо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот эта система, которая у нас есть, и те дисциплина и управляемость в этой прежде всего сфере, в здравоохранении, помогли нам в таком густонаселенном и открытом городе, учитывая еще наши методы борьбы с коронавирусом, преодолеть эти проблемы. Конечно, это был своеобразный путь. Не буду повторяться.
Не все вы верили в это. Подавляющее большинство меня дураком считали, когда был предложен этот вариант борьбы с коронавирусом, когда я вас тащил на улицу. А вы, надевая маски, боялись выйти, потому что вокруг мы со всех сторон простреливались средствами массовой информации Западной Европы, Америки, России, а там своеобразный метод избрали борьбы с этой заразой. Ну и что они получили? Всех все равно не закроешь. Мы это с вами преодолели.
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Это факт. Факт и то что Беларусь стала страной экспортером медицинских услуг, как Израиль или США