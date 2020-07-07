Президент Беларуси о борьбе с коронавирусом: большинство меня дураком считали, когда был предложен этот вариант

Новости Беларуси. Забота государства – это и развитие здравоохранения. Именно здравоохранения, потому что медицина может быть платной, а здравоохранение – только бюджетным, это комплекс мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, корреспондент:

Наши поликлиники и больницы выдержали экзамен. Многие страны провалили, а Беларусь выдержала. Сильная власть и система здравоохранения сохранили лицо.