Александр Лукашенко о Минске 90-х: «Заводы, как я говорю, еле-еле телепались, гроши люди получали»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многое сделано в Минске, привели его в порядок. Вы помните, что творилось в столице в первой половине 90-х: заводы, как я говорю, еле-еле телепались, гроши люди получали, выживали, как могли. Подавляющее большинство людей зарплаты не имели вообще. Вы помните наш стадион «Динамо» – наша национальная гордость – что там творилось, вы знаете, я не буду напоминать. А нынешняя Чижовка? Кто коренной минчанин, тот помнит. Это уже имя нарицательное было, этим названием детей вообще-то пугали тогда. Считалось, и во многом не без оснований, что в этом районе сплошное пьянство, криминал, зайти туда страшно было. Ну а нынешняя Чижовка – вы ее видите и можете, люди постарше, сравнить. То же самое Лошица, Уручье, Красный Бор... На этих местах мы построили самые продвинутые и современные микрорайоны.

Мы провели II Европейские игры. Для нас это было важно, это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв в так называемый цивилизованный мир. Это важнейший вопрос.

Ну а во-вторых, мы очень сильно подтянули Минск, мы построили новые спортивные объекты. Кто-то критически к ним относится – а надо, не надо. Я считаю, что все, что мы тогда создали, – это останется даже не нам, а нашим детям. Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.

Александр Лукашенко на встрече с активом Минска: «Хорошо, чтобы у каждого горожанина был бы свой клочок земли»