Элеваторы работают в режиме 24/7 – комбинаты по всей стране принимают зерно нового урожая

Темпы уборочной ускоряются, а значит, нагрузка на комбинаты хлебопродуктов растет. Элеваторы работают в режиме 24 на 7, чтобы принять и переработать зерно нового урожая. Среди основных культур, которые сейчас поступают на предприятия, – ячмень, пшеница, рожь и овес. Из них уже получают муку, крупы и каши, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О качестве сырья этого года – в сюжете Анны Корольчук.

Утро понедельника на Витебском комбинате хлебопродуктов самое что ни на есть рабочее. На площадке вереница груженых автомобилей. Водители сельхозпредприятий северного региона привозят зерно и сдают его в счет госзаказа. У Андрея Пекача рабочий день начинается задолго до рассвета. Однако сетует не на график – на погоду. Главное – оперативно транспортировать урожай.

Андрей Пекач, водитель Витебского комбината хлебопродуктов:

Две недели где-то возим. Рабочий день начинается с трех утра. Возим уже целый день. Еще, наверное, пару рейсов будем делать тоже. С погодой нам не очень повезло, но стараемся убирать.

На комбинате хлебопродуктов принимают фуражное и продовольственное зерно. Шум сыплющегося золота полей перекрывает звук паркующихся автомобилей. В хозяйствах области сейчас параллельно убирают несколько культур. А потому линейка представлена разнообразная – рожь, ячмень, пшеница. В качестве зерно не уступает прошлогоднему. Но если в начале сезона влажность зашкаливала, то сейчас на экране измерителя практически всегда допустимые 13 %.