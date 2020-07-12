Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников

Новости Беларуси. Сельское хозяйство. Модернизация отрасли дала необходимый эффект. Агробизнес сегодня также приносит значительную прибыль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поставки нашей продукции осуществляются практически во все страны мира. Как, собственно, и в сфере промышленности. Из новшеств – биотехнологическая корпорация. Все эти отрасли сегодня – базовая платформа нашей экономики.