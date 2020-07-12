Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников

Новости Беларуси. Сельское хозяйство. Модернизация отрасли дала необходимый эффект. Агробизнес сегодня также приносит значительную прибыль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Сельское хозяйство. Модернизация отрасли дала необходимый эффект. Агробизнес сегодня также приносит значительную прибыль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Поставки нашей продукции осуществляются практически во все страны мира. Как, собственно, и в сфере промышленности.
Из новшеств – биотехнологическая корпорация. Все эти отрасли сегодня – базовая платформа нашей экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если на МТЗ работает примерно 18 или 20 тысяч человек (ну, 20 тысяч человек) – цитата нашего великого банкира: если 1,5 тысячи там останутся в результате модернизации… 20 минус 1,5 – 18,5. Ну, ничего: для айтишников будет резерв.
Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода. Стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: «Боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, в двигателях, завтра его (под 50-60 лет) выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников».
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