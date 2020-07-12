Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников

Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников

12 июля 2020 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сельское хозяйство. Модернизация отрасли дала необходимый эффект. Агробизнес сегодня также приносит значительную прибыль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников-1

Поставки нашей продукции осуществляются практически во все страны мира. Как, собственно, и в сфере промышленности.

Из новшеств – биотехнологическая корпорация. Все эти отрасли сегодня – базовая платформа нашей экономики. 

Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Если на МТЗ работает примерно 18 или 20 тысяч человек (ну, 20 тысяч человек) – цитата нашего великого банкира: если 1,5 тысячи там останутся в результате модернизации… 20 минус 1,5 – 18,5. Ну, ничего: для айтишников будет резерв.

Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода. Стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: «Боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, в двигателях, завтра его (под 50-60 лет) выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников».

Президент: смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, завтра его выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников-5

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

Александр Лукашенко: если мы говорим о реформах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах

Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»
12 июля 2020 18:02

Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»

Александр Лукашенко: если мы говорим о реформах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах
12 июля 2020 17:37

Александр Лукашенко: если мы говорим о реформах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах

Стас Михайлов в Александрии рассказал о том, как относится к Беларуси
12 июля 2020 17:34

Стас Михайлов в Александрии рассказал о том, как относится к Беларуси