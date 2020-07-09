Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»

Новости Беларуси. О свободе слова и альтернативных точках зрения. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.
Разговор продлился больше 5 часов и получился содержательным и откровенным. К этому в самом начале и призвал Президент.
Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития. Всё сплелось в один узел: и пневмония «ковидная», и экономическая пневмония и ее последствия, и инфопандемия, и так далее и тому подобное. Я их пять уже насчитал.