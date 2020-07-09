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Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»

09 июля 2020 18:12
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Новости Беларуси. О свободе слова и альтернативных точках зрения. Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.   

Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»-1

Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»-3

Разговор продлился больше 5 часов и получился содержательным и откровенным. К этому в самом начале и призвал Президент.  

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития. Всё сплелось в один узел: и пневмония «ковидная», и экономическая пневмония и ее последствия, и инфопандемия, и так далее и тому подобное. Я их пять уже насчитал.   

Александр Лукашенко: «Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития»-9

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# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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