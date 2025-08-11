В Беларуси завершилась программа 17 тура ЧБ по футболу – результаты

На футбольных полях Беларуси завершилась программа 17 тура чемпионата страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Всего было сыграно семь поединков, зрители увидели 17 взятий ворот. Лидерство в таблице текущего розыгрыша удерживает «МЛ Витебск», который продлил свою беспроигрышную серию, обыграв на выезде дзержинский «Арсенал» с разгромным результатом – 4:0. Дубль оформил Олег Никифоренко, еще по разу отличились Никита Баранок и Алексей Носко. Со старта текущего розыгрыша команда одержала 14 викторий и трижды сыграла вничью, благодаря чему обеспечила себе преимущество над ближайшим преследователем в 10 очков. На втором месте расположилась мозырская «Славия». Следом идут минское и брестское «Динамо». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 11 забитых мячей.