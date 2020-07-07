Каким был Минск в 90-е: «Метро бастовало, троллейбусы не ходили. Люди не могли на работу доехать»

Новости Беларуси. 7 июля на встрече Президента с активом белорусской столицы шла речь о том, как развиваться Минску дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди приглашенных – представители власти, руководители предприятий, без малого тысяча человек.

Будет ли расти город, на каких условиях продолжим работать с инвесторами, переход на электромобили и борьба с чиновниками-бюрократами. Вспомнили и Минск начала 90-х – с талонами, безумной инфляцией и резким падением доходов людей. В общем, три с половиной часа на встрече говорили о том, что действительно важно для двухмиллионного мегаполиса и его жителей. Евгений Пустовой следил за ходом разговора.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это лицо Беларуси в 90-е. Суверенные виды нашей страны заметно похорошели. Что называется, мейкап удался без дармовой углеводородной подпитки и инвестиций взамен на независимость. Результата добились благодаря труду, а еще сильной власти. Другая бы просто не удержала страну. Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Детей кормить было нечем, работники без зарплат, а разного рода жулье набивало карманы. Естественно, люди таким положением вещей были недовольны. Но и пользовались этим многие любители половить рыбу в мутной воде, подбивали на беспорядки под политеистическими лозунгами. Все свядомыя, вся буза тут концентрировалась. Поэтому всякое брожение, бурление начиналось именно с города-героя Минска. Тысячные митинги на улицах собирали, я это хорошо помню. Проспект Независимости (тогда еще Скорины) перекрывали, с милицией стычки, переворачивали автомобили, поджигали.