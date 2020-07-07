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Александр Лукашенко о хайпе в интернете. «Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думаю: кто же это такие?»

07 июля 2020 18:49
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Новости Беларуси. Преемственность поколений и методов управления. В Беларуси оставляют лучшее. Работа с обращениями граждан – от горячих линий до выездных приемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
В эпоху диктатуры гаджетов обратная связь должна быть еще крепче. На проблемах других наживаются блогеры. Проблему, конечно, не решают, но вот авторитет лидера мнений могут заработать.

Александр Лукашенко о хайпе в интернете. «Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думаю: кто же это такие?»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не очень-то погружен в этот интернет, но очень часто мне докладывают о тех, кто там хайпует и пОстится. Правильно я сказал? Правильно. Вы знаете, когда мне фамилии называют, я так начинаю затылок чесать и думаю: кто же это такие? Вы знаете, они думают, что они формируют мнение, ну, как минимум столицы нашей страны. Да господь с вами! Вас родственники и то вспоминают долго, как я, кто вы такие.

Поэтому я вас пригласил сюда и вас прошу: вы должны быть в своем городе (если хотите, в нашей стране) мнения формирующими людьми. И вы не должны из своих рук упускать это святое, что принадлежать должно вам. Вы должны формировать это мнение и никому не позволять это делать.

Александр Лукашенко о хайпе в интернете. «Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думаю: кто же это такие?»-4

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# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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