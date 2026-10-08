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Новости по тегу #Предприятия Беларуси

В Городее состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики
08 октября 2026 14:01

В Городее состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики

Выездное заседание Президиума Совета Республики состоялось в Несвижском районе
08 октября 2026 11:05

Выездное заседание Президиума Совета Республики состоялось в Несвижском районе

Каждый экспонат – новое слово в промышленности! Как прошла выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?
04 октября 2026 16:50

Каждый экспонат – новое слово в промышленности! Как прошла выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?

Новое современное высокотехнологичное производство создали в Могилеве
02 октября 2026 13:48

Новое современное высокотехнологичное производство создали в Могилеве

Лукашенко поздравил коллектив «Могилевлифтмаша» с 60-летием со дня основания предприятия
02 октября 2026 05:41

Лукашенко поздравил коллектив «Могилевлифтмаша» с 60-летием со дня основания предприятия

Кочанова на выставке «ИННОПРОМ»: наши предприятия выпускают все то, что нужно нашей стране
01 октября 2026 17:00

Кочанова на выставке «ИННОПРОМ»: наши предприятия выпускают все то, что нужно нашей стране

Подписания проходят в режиме нон-стоп! Второй день «ИННОПРОМа» принес новые крупные контракты
01 октября 2026 14:23

Подписания проходят в режиме нон-стоп! Второй день «ИННОПРОМа» принес новые крупные контракты

Новые контракты у НАН Беларуси и БЕЛАЗа! Как проходит второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»?
01 октября 2026 11:56

Новые контракты у НАН Беларуси и БЕЛАЗа! Как проходит второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»?

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» продолжает работу в Минске
01 октября 2026 05:48

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» продолжает работу в Минске

Хозяйство «Говяды-агро» приводят в порядок после визита Президента
30 сентября 2026 17:48

Хозяйство «Говяды-агро» приводят в порядок после визита Президента

Продукция СЭЗ «Брест» представлена на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
30 сентября 2026 17:27

Продукция СЭЗ «Брест» представлена на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

Принята Хивинская декларация – итоги IV Узбекско-белорусского межпарламентского форума
30 сентября 2026 17:03

Принята Хивинская декларация – итоги IV Узбекско-белорусского межпарламентского форума