Новости по тегу #Предприятия Беларуси

Здесь находится Городейский комбинат, который занимает более 25 % на отечественном рынке сахара. На предприятии выпускают различные джемы, нектары с пектином и десерты для диабетиков. Все производится исключительно по ГОСТам, сохраняя натуральный вкус фруктов и витамины.
Там находится Городейский комбинат, который занимает более 25 % на отечественном рынке сахара.
Промышленные премьеры на неделе буквально взорвали новостные паблики. Выставочный комплекс в 20 тысяч квадратов. Почти три футбольных поля – и все это инновации, которые определяют наше настоящее и будущее.
Новый высокотехнологичный цех позволит выпускать до семи тысяч тонн стальных электросварных труб.
Глава государства отметил, что за прошедший период завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения и завоевал лидерские позиции не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ.
Масштабный форум наглядно показал, у нас есть абсолютно все: от независимого софта до сверхмощных умных машин, но главное: есть люди, способные создавать технологии, которые защищают экономику и ведут за собой целые отрасли.
Подписанные сегодня соглашения открывают для отечественных предприятий новые экспортные рынки в России и странах дальней дуги.
Второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» принес первые крупные контракты. В центре внимания зарубежных партнеров – белорусские ИТ-разработки и микроэлектроника.
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После визита Александра Лукашенко в Шкловский район здесь определили целый комплекс проблем.
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