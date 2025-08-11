В районы Беларуси поставят 30 стоматологических установок

30 стоматологических установок закупят для 21 региона Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их поставят в учреждения образования до конца года.

Оборудование исключительно белорусского производства. Предусмотрено все для удобства как пациентов, так и для работы стоматолога: встроенный экран, регулирующееся кресло, фильтры воды и воздуха.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Интересуясь качеством этих установок на местах, ни один из экспертов, ни один из тех врачей, которые на них работают, не высказал каких-то критических замечаний. На сегодняшний день это установки, которые сопоставимы по своим формам оказания стоматологической помощи с европейскими производителями. И я хочу отметить, что на сегодняшний день как наши врачи довольны ими, так и пациенты получают высококвалифицированную помощь.

Олег Козаредов, председатель правления Белинвестбанка:

Мы, безусловно, доверяем и полагаемся на экспертное мнение, на оценку Министерства здравоохранения, региональных облздравов именно по критичности, важности и необходимости того оборудования, которое сегодня дополнит уже ту линейку. Установка – символично, в аббревиатуре есть слово «смайл», поэтому за счет белорусского производства качественной новой технологичной установки еще больше замечательных белых улыбок появится у взрослых и у детей в наших регионах.

Проект «Здоровье в каждый регион» реализуется третий год. Уже 6 районных больниц получили новые диагностические комплексы, а 12 учреждений здравоохранения – электрохирургические генераторы.