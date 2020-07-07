Президент Беларуси: нельзя перенаселять Минск, нельзя вообще на глаза людям лезть. У нас что, негде строить?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ко мне часто приходят (я очень жестко контролирую вопрос земель сельхозназначения). За кольцевую дорогу – ни шагу, первую кольцевую дорогу – ни шагу! Минск должен остаться внутри первой кольцевой дороги, и не думайте, что я дам согласие на перенаселение вот тут этих зеленых зон. Уже давно просили. Так в Минске не будет!

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Это наше величайшее достояние, что мы не перегрузили Минск. И вы видите, как минчане, как вы реагируете, если где-то во дворе мы начинаем уплотняться (так это называется сейчас). Надо к этому подходить очень осторожно. Нельзя перенаселять Минск, нельзя вообще на глаза людям лезть. Ну нельзя. У нас что, негде строить? У нас достаточно свободных земель для того, чтобы строить в том числе и жилье.