«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.
На память о встрече и как напоминание о студенческих временах ребята наградили главу государства почетным знаком белорусских студенческих отрядов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо! Одна из первых наград, которой меня наградили.
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