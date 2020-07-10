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«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов

10 июля 2020 17:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.
«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов-1

На память о встрече и как напоминание о студенческих временах ребята наградили главу государства почетным знаком белорусских студенческих отрядов.  

«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов-4

«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо! Одна из первых наград, которой меня наградили.

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# Студенты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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