Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых их получили автолюбители Минской области.

Вот так выглядит новый регистрационный знак, предназначенный для электромобилей.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Это один из первых номеров зеленого цвета, который впоследствии получит владелец электрокара. Их нам показывают в отделе ГАИ Минской области.