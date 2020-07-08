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Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?

08 июля 2020 18:46
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Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых их получили автолюбители Минской области.

Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?-1

Вот так выглядит новый регистрационный знак, предназначенный для электромобилей.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Это один из первых номеров зеленого цвета, который впоследствии получит владелец электрокара. Их нам показывают в отделе ГАИ Минской области.

Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?-4

Такие номера – с зелеными буквами и окантовкой – предусмотрены для электромобилей, электроциклов и электрогрузовых авто.

# Электромобили # общество # Дмитрий Боярович # Артем Бобко # Фотофакт

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