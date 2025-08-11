13 сентября Минск масштабно отметит День города – в Мингорисполкоме поделились планами

Минский полумарафон, исторический фестиваль и праздничный салют. Столица готовится ко Дню города. 13 сентября Минск отметит 958-й День рождения, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятия начнутся почти за неделю до самого праздника. 7 сентября на проспекте Победителей пройдет традиционный Минский полумарафон. А уже 12-го числа будут чествовать работников столичных предприятий, победивших в конкурсе профмастерства «Минский мастер». В День города по всей столице будут работать тематические площадки как городского, так и районного масштаба. Всего более 20 локаций. Пройдут концерты, спортивные мероприятия и выставки мастеров народного творчества.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Будут работать масштабные площадки в Минске. Это и зеленая зона проспекта Победителей, проспекта Машерова. Там состоится большой фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны». В этом году уже подали заявки более 500 реконструкторов из трех стран – России, Беларуси, Китая. На площадке у Дворца спорта состоится масштабный праздник. Это Национальный олимпийский день, организатором которого выступает Национальный олимпийский комитет совместно с Минским городским исполнительным комитетом. А вечером минчан ждет на Дворце спорта большая площадка с участием молодежных кавер-групп.