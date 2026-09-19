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Новости по тегу #Евгений Пустовой

Пустовой: именно в Беларуси граница диспута между ШОС и G7
19 сентября 2026 17:27

Пустовой: именно в Беларуси граница диспута между ШОС и G7

Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости нашего государства
17 сентября 2026 16:33

Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости нашего государства

Пустовой: глобальная гонка за первенство в мире продолжается, опираться стоит на тех, кому по пути
12 сентября 2026 17:44

Пустовой: глобальная гонка за первенство в мире продолжается, опираться стоит на тех, кому по пути

Пустовой: Беларусь собирает новые восторженные отзывы и урожай, строит планы и дороги
15 августа 2026 17:31

Пустовой: Беларусь собирает новые восторженные отзывы и урожай, строит планы и дороги

Порядок на земле и забота о сельчанах: главное из поездки Лукашенко в Вилейский район
09 августа 2026 16:40

Порядок на земле и забота о сельчанах: главное из поездки Лукашенко в Вилейский район

Пустовой: Бог бережет белорусов. У нас самый страшный фронт – грозовой
08 августа 2026 18:09

Пустовой: Бог бережет белорусов. У нас самый страшный фронт – грозовой

Лукашенко: «Это будут постоянно подогревать!» Зачем нам нужны мигранты? Пустовой
18 июля 2026 18:06

Лукашенко: «Это будут постоянно подогревать!» Зачем нам нужны мигранты? Пустовой

TikTok-челленджи у мемориалов – это танцы на костях? Ответили эксперты
01 июля 2026 17:51

TikTok-челленджи у мемориалов – это танцы на костях? Ответили эксперты

Учитель истории из Минска создал настольную игру «Операция Багратион»! Рассказываем, в чем ее суть
01 июля 2026 17:31

Учитель истории из Минска создал настольную игру «Операция Багратион»! Рассказываем, в чем ее суть

«Зеленский вошел в раж». Что стоит за попытками Киева спровоцировать Минск? Пустовой
27 июня 2026 17:49

«Зеленский вошел в раж». Что стоит за попытками Киева спровоцировать Минск? Пустовой

ЕАЭС без розовых очков, все точки над ИИ и сигналы партнерам – как прошел саммит в Астане
31 мая 2026 17:02

ЕАЭС без розовых очков, все точки над ИИ и сигналы партнерам – как прошел саммит в Астане

Пустовой: Лукашенко снова явил себя миру в мундире Главнокомандующего! И на маневрах, и на присяге в Печах
23 мая 2026 18:45

Пустовой: Лукашенко снова явил себя миру в мундире Главнокомандующего! И на маневрах, и на присяге в Печах