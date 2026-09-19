«И дело не в многовекторности. А в желании сохранить мир у нас».
Это элемент и показатель нашей независимости.
«В странах Глобального Юга двери открыты для наших товаров, компетенций, инвестиций. А вот делиться своими наработками мировые игроки не очень торопятся».
«В этом как раз и проявляется мощь и смелость государства как регулятора: либо мы идем на поводу внешних сил и смыслов, либо задаем свой внутренний стимул, стержень».
Рабочая поездка Президента в Вилейский район показала, как тесно связаны между собой глобальная государственная стратегия и обычная жизнь людей.
«Спасатели, энергетики, коммунальники устраняют последствия стихии. А аграрии убирают хлеб. Даже ночью. Вот это и есть маяк нашего развития».
«Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
«Мемориалы, стенды, посвященные героям Великой Отечественной войны, нашей Великой Отечественной войне, нашей исторической памяти, это святые места».
«Сейчас мы живем, к сожалению или к счастью, в эпоху, когда человек, а именно наш ребенок реально погружен в интернет, у него все мелькает перед глазами, ему действительно уже неинтересно. Должна постоянно сменяться картинка», – отметил педагог.
«В российском истеблишменте говорят о красных линиях, европейские функционеры готовятся к новой грандиозной бойне, Зеленский пугает войной, и лишь Лукашенко единственный из политиков Европы говорит о мире».
В столице Казахстана состоялся саммит ЕАЭС.
Зачем? А затем, что уж лучше оставаться в списке номер 13405, под санкциями Белого дома и быть Батькой, чем войти в историю безсанкционным, но пропустившим военный удар по независимости и нашей стране.
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