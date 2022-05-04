Макей: «Ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права нет и не может быть сегодня речи»

Игнорирование ценностей, нарушение международного права, а иногда и потеря здравого смысла. Евросоюз в попытках задушить санкциями Беларусь и Россию идет на радикальнейшие меры. Об этом в интервью телеканалу RT заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы белорусского МИД, еще несколько лет назад никто не ожидал подобного от Запада. Многие рассматривали Евросоюз исключительно как идеал демократии и бастион прав человека. Но последние события, которые происходят в западных странах по отношению к Беларуси и России, четко показывают, что все это – лишь фальшивая оболочка, за которой скрывается истинное лицо Запада – желание доминировать на всем европейском пространстве, в том числе путем информационной войны.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права нет и не может быть сегодня речи, когда попираются все и всякие законы, когда мы пытаемся, допустим, оспаривать какие-то санкционные меры в судах Евросоюза, моментально принимаются решения по изменению регламента соответствующих структур, которые не оставляют нам никакой надежды на позитивный исход. Мы видим, что в своей попытке изолировать, уничтожить, удушить наши страны, Евросоюз, Запад в целом идет на радикальнейшие меры.