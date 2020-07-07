Встреча Президента Беларуси с активом Минской области. О чём говорил Александр Лукашенко более трёх часов?
Новости Беларуси. Образец для жизни, центр экономических и культурных событий, задающий тон, но в то же время самый сложный город в стране. Все это Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 июля на встрече Президента с активом белорусской столицы шла речь о том, как развиваться городу дальше. Среди приглашенных – представители власти, руководители предприятий, без малого тысяча человек. Будет ли расти столица, на каких условиях продолжим работать с инвесторами, переход на электромобили и борьба с чиновниками-бюрократами.
Евгений Пустовой следил за ходом разговора.
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Вспомнить как было и определиться с будущим. В Беларуси это привыкли делать не келейно, а всенародно. Это и есть демократия. Одна из форм – встреча актива с Президентом.
Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Разговор у Президента – он всегда доверительный. Потому что Президент всегда встречи проводит в виде диалога. Он спрашивает у людей и сам очень откровенно отвечает на все поставленные вопросы.
Столичный актив – зачастую люди известные всей стране. Минск притягивает лучших специалистов в своих компетенциях (даже доходы раза в полтора больше, чем в целом по стране).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск – город особый, и люди здесь своеобразные. Ну, что там говорить? Все умные, образованные, с критическим взглядом на жизнь. Ну и обязательно каждый со своим мнением. Сюда как магнитом – это естественно – притягиваются производственные и финансовые ресурсы, едут работать наиболее квалифицированные кадры. Это не удивительно, ведь Минск – это столица политически и экономически, культурный и научный центр.
Треть ВВП страны, половина поступлений в консолидированный бюджет и каждый пятый житель в Беларуси – это Минск в цифрах. И причем здесь же самая маленькая безработица в Беларуси, а на каждого официального безработного 17 вакансий.
Анатолий Сивак, председатель Минского горисполкома:
Мы видим дальнейшее развитие столицы как умного города, в котором приоритет отдается зеленой экономике, усиленному развитию инновационных технопарков, созданию условий для раскрытия человеческого потенциала и росту благосостояния наших жителей.
Минск – маяк для регионов. Даже географически в центре страны. Но вот Президент хотел бы, чтобы в сердцах белорусов, горожан в том числе, нашлось место и для любви к родному клочку земли.
Александр Лукашенко:
Все съехались (или хотят съехаться) в Минск, глубинка может опустеть. Поэтому я уже не раз говорил об этом: хорошо, чтобы у каждого горожанина был бы свой клочок земли (подробнее здесь).
Евгений Пустовой:
Еще задолго до разгула пандемий, многие столетия, вся наша национальная мысль была проникнута желанием иметь свой клочок земли. А когда мы стали действительно суверенными, то как-то про малую родину стали потихоньку забывать.
Александр Лукашенко:
Первые годы своего президентства порядок мы начали наводить именно с города-героя Минска. Так получилось, что мы столице гораздо больше внимания уделяли, чем другим. По сути, ею только и занимались в первые годы. Ресурсы, силы, какие были тогда, – все сюда вкладывали. Это только в последнее время мы бросили взгляд на регионы. Была такая возможность, появилась она.
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Теперь как Германия развиваем экологически чистый транспорт. Зеленый свет – электрокарам.
Зачастую оппоненты критикуют власть за любовь и покровительство правительства к советскому наследию – промышленным брендам. МАЗ, МТЗ – за этими вывесками тысячи и десятки тысяч людей.
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Без эмоций лишь слова истории. До середины 90-х детские сады распродавали, школы не строили, старые были не укомплектованы – демография хромала.
Евгений Пустовой:
Минск из заштатного большого города стал главным городом страны. Маргинальные районы превратились в густонаселенные спальники, а там, где стояли бараки, сейчас возвышаются дворцы. Спортивные и архитектурные символы независимой Беларуси.
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В Беларуси выросло поколение, которое не знает другой страны, кроме суверенной. Они росли вместе с благосостоянием государства и не помнят, с чего все начиналось. За такие неокрепшие умы и идет информационная бойня. Чаще всего люди вертикали вынуждены защищаться, а надо ведь атаковать.
Василий Панасюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:
Именно человеческим трудом, созиданием мы можем достичь того зримого успеха, который можем сейчас наблюдать. Ну а по большому счету, общаясь с людьми на встречах в трудовых коллективах, непосредственно на встречах с населением, которыми мы сейчас занимаемся, отчитываясь как депутаты, мы видим обратную связь. Люди адекватно понимают, отдают себе отчет, каким трудом это все завоевано.
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Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Встречи, которые нам необходимы, в том числе такого формата, ретранслировать в те современные формы, которые сегодня есть – Telegram-каналы, другие источники информации – позволят, я уверен, молодежи тоже ориентироваться и увидеть, посмотреть, куда же на самом деле движется страна. И не ориентироваться на, так скажем, те информационные ресурсы, на те потоки, задача у которых стоит сегодня дезориентировать молодежь и в конечном итоге разрушить наше государство.
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Вместо обещаний – дела, а хайпового хаоса – ставка на поступательное движение. Реформы будут. Улучшение того, что у нас получилось.