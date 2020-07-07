Встреча Президента Беларуси с активом Минской области. О чём говорил Александр Лукашенко более трёх часов?

Новости Беларуси. Образец для жизни, центр экономических и культурных событий, задающий тон, но в то же время самый сложный город в стране. Все это Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 июля на встрече Президента с активом белорусской столицы шла речь о том, как развиваться городу дальше. Среди приглашенных – представители власти, руководители предприятий, без малого тысяча человек. Будет ли расти столица, на каких условиях продолжим работать с инвесторами, переход на электромобили и борьба с чиновниками-бюрократами.

Евгений Пустовой следил за ходом разговора. Каким был Минск в 90-е: «Метро бастовало, троллейбусы не ходили. Люди не могли на работу доехать» Вспомнить как было и определиться с будущим. В Беларуси это привыкли делать не келейно, а всенародно. Это и есть демократия. Одна из форм – встреча актива с Президентом.

Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Разговор у Президента – он всегда доверительный. Потому что Президент всегда встречи проводит в виде диалога. Он спрашивает у людей и сам очень откровенно отвечает на все поставленные вопросы. Столичный актив – зачастую люди известные всей стране. Минск притягивает лучших специалистов в своих компетенциях (даже доходы раза в полтора больше, чем в целом по стране).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минск – город особый, и люди здесь своеобразные. Ну, что там говорить? Все умные, образованные, с критическим взглядом на жизнь. Ну и обязательно каждый со своим мнением. Сюда как магнитом – это естественно – притягиваются производственные и финансовые ресурсы, едут работать наиболее квалифицированные кадры. Это не удивительно, ведь Минск – это столица политически и экономически, культурный и научный центр. Треть ВВП страны, половина поступлений в консолидированный бюджет и каждый пятый житель в Беларуси – это Минск в цифрах. И причем здесь же самая маленькая безработица в Беларуси, а на каждого официального безработного 17 вакансий.

Анатолий Сивак, председатель Минского горисполкома:

Мы видим дальнейшее развитие столицы как умного города, в котором приоритет отдается зеленой экономике, усиленному развитию инновационных технопарков, созданию условий для раскрытия человеческого потенциала и росту благосостояния наших жителей. Минск – маяк для регионов. Даже географически в центре страны. Но вот Президент хотел бы, чтобы в сердцах белорусов, горожан в том числе, нашлось место и для любви к родному клочку земли.

Александр Лукашенко:

Все съехались (или хотят съехаться) в Минск, глубинка может опустеть. Поэтому я уже не раз говорил об этом: хорошо, чтобы у каждого горожанина был бы свой клочок земли (подробнее здесь). Евгений Пустовой:

Еще задолго до разгула пандемий, многие столетия, вся наша национальная мысль была проникнута желанием иметь свой клочок земли. А когда мы стали действительно суверенными, то как-то про малую родину стали потихоньку забывать.

Евгений Пустовой:

Минск из заштатного большого города стал главным городом страны. Маргинальные районы превратились в густонаселенные спальники, а там, где стояли бараки, сейчас возвышаются дворцы. Спортивные и архитектурные символы независимой Беларуси. Александр Лукашенко о Минске 90-х: «Заводы, как я говорю, еле-еле телепались, гроши люди получали» В Беларуси выросло поколение, которое не знает другой страны, кроме суверенной. Они росли вместе с благосостоянием государства и не помнят, с чего все начиналось. За такие неокрепшие умы и идет информационная бойня. Чаще всего люди вертикали вынуждены защищаться, а надо ведь атаковать.

Василий Панасюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

Именно человеческим трудом, созиданием мы можем достичь того зримого успеха, который можем сейчас наблюдать. Ну а по большому счету, общаясь с людьми на встречах в трудовых коллективах, непосредственно на встречах с населением, которыми мы сейчас занимаемся, отчитываясь как депутаты, мы видим обратную связь. Люди адекватно понимают, отдают себе отчет, каким трудом это все завоевано. Александр Лукашенко о хайпе в интернете. «Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думаю: кто же это такие?»