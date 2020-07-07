Александр Лукашенко: у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан

Новости Беларуси. Коммерческие предприятия в Беларуси открываются. Только в Минске ежегодно по пять тысяч субъектов хозяйствования. Правда, условия надо соблюдать: честно платить налоги и не брать взяток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте: на этих людях клейма ставить негде. Слушайте, как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей?
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Многие, многие думают: вот, пойдут эти реформы, будут свобода, демократия – альтернативщики много об этом говорят – мы будем обязательно богатыми. Приватизируем всю государственную собственность, і дзесці кавалачак і нам дастанецца. Не достанется, не рассчитывайте на это. Потому что коррупция – это ржавчина, которая разъедает не только экономику, разъедает общество, весь уклад, которым мы живем и который мы создали.
Вообще я вас не хочу в этом плане убеждать. Все в мире оценили Беларусь как страну с самой низкой в мире коррупцией. Все. И к нам пришли сюда, из России возвращаются, бросают бизнес, идут к нам. Потому что нам не надо платить мзду для того, чтобы сюда прийти, а еще к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе – я не ваш Президент, и вы не голосуйте за меня.
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Еще раз подчеркиваю: коррупция – это ржавчина. Это унижение человека. Я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину.