«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

Новости Беларуси. На поле неподалеку от праздничной площадки в Александрии расположились казаки Минской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наблюдаешь за ними, а кажется, смотришь фильм. Вот уж где колорит и традиции.

Алексей Миккель:

Меня в первый раз посадили верхом в два года. Ее зовут Рада.

– А почему она твоя самая любимая?

– Она шустрая. Мы с ней уже все знаем, везде побывали.