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«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?

12 июля 2020 20:15
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Новости Беларуси. На поле неподалеку от праздничной площадки в Александрии расположились казаки Минской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?-1

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?-3

Наблюдаешь за ними, а кажется, смотришь фильм. Вот уж где колорит и традиции.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?-6

Алексей Миккель:
Меня в первый раз посадили верхом в два года. Ее зовут Рада.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?-9

– А почему она твоя самая любимая?
– Она шустрая. Мы с ней уже все знаем, везде побывали.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?-12

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?-14

Алексей и его младший брат в тот вечер вышли на сцену. Совсем юные всадники в национальных одеждах верхом на лошадях.

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?-17

«Меня в первый раз посадили верхом в два года». Кто те дети, которые выступали верхом в Александрии?-19

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# Фестиваль # общество # Фотофакт

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