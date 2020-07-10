Александр Лукашенко: «Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси»

Новости Беларуси. Ставку страна, конечно, делает на молодых. И тут важно, чтобы те, кому жить и строить Беларусь будущего, не принялись ломать то, что создавалось предыдущими поколениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Я бы отдал предпочтение только белорусскому» Например, планы развития государства на пятилетку. Может показаться, что идея – ретроградная. Но на самом деле только так, четко следуя намеченному, можно обеспечить поступательное развитие. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант». Пообщаться с Президентом собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.

Какую Беларусь будущего вы представляете себе, скажем, лет через пять?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот видишь, ты тоже заболел этими пятилетками. О будущем – и сразу пять лет. Знаете, в этом нет ничего плохого. На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план – это закон. Мы должны составить перечень, называется государственная программа (она у нас на каждый год есть, на пятилетку мы тоже ее составляем). Это будет перечень новых предприятий. Так как в этой пятилетке мы построили атомную станцию, мы построили Парк высоких технологий – вторую очередь, мы построили много (я не беру этих зданий, сооружений и прочее), мы построили завод по целлюлозе в Светлогорске, БНБК – первую очередь построили (биотехнологическая компания). Без этого нельзя было обойтись, и мы это сделали. Может, 17, может, 20 проектов за пятилетку. Абсолютно на голом месте новые проекты.