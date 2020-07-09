Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец-то вы почувствовали, что такое свобода слова, особенно прогрессивно настроены в этом зале люди. Увидели, что такое свобода слова. Сказал не то – обзовут еще похлеще, я еще не все говорю. Даже в этом зале я вам сказать не могу, как пишут и что говорят. Ну ладно – про меня, обо мне – я уже привык. Но каждый из вас получил порцию – тот, кто не за Лукашенко слово даже сказал, а за государство, в котором жить придется вашим детям. Это что – надо нам? Это нормально, и мы говорим: свобода слова, демократия. Да, свобода слова, но любая свобода слова ограничена в любом государстве законом. Поэтому здесь мы наведем порядок.