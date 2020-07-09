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Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

09 июля 2020 16:37
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»-1

Александр Лукашенко – честный и откровенный спикер. Президент рассказывает о главном условии для проведения любого совещания. Обязательное наличие альтернативных источников информации и предложений. К совещанию с активом со СМИ главе государства положили на стол весомую папку среза публикаций. Медийное поле «бурлит».

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»-4

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»-6

Мнения разные, но позиция одна. Ее сформировал еще классик русскоязычной литературы Александр Пушкин. Журналистика – дело государственное.

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наконец-то вы почувствовали, что такое свобода слова, особенно прогрессивно настроены в этом зале люди. Увидели, что такое свобода слова. Сказал не то – обзовут еще похлеще, я еще не все говорю. Даже в этом зале я вам сказать не могу, как пишут и что говорят. Ну ладно – про меня, обо мне – я уже привык. Но каждый из вас получил порцию – тот, кто не за Лукашенко слово даже сказал, а за государство, в котором жить придется вашим детям. Это что – надо нам? Это нормально, и мы говорим: свобода слова, демократия. Да, свобода слова, но любая свобода слова ограничена в любом государстве законом. Поэтому здесь мы наведем порядок.

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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