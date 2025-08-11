В Беларуси готовятся выращивать космические помидоры! Рассказываем о необычном исследовании

Это просто космос! Семена томатов из Ивья уже на следующей неделе отправятся на околоземную орбиту. По возвращении их высадят на пришкольном участке местной гимназии, чтобы изучить, как космические условия повлияли на всхожесть, рост и устойчивость растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые предполагают, что полет к звездам может положительно сказаться на семенах. А вот исследовать это доверено в рамках российско-белорусского проекта школьникам Союзного государства.