В Беларуси готовятся выращивать космические помидоры! Рассказываем о необычном исследовании
Это просто космос! Семена томатов из Ивья уже на следующей неделе отправятся на околоземную орбиту. По возвращении их высадят на пришкольном участке местной гимназии, чтобы изучить, как космические условия повлияли на всхожесть, рост и устойчивость растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые предполагают, что полет к звездам может положительно сказаться на семенах. А вот исследовать это доверено в рамках российско-белорусского проекта школьникам Союзного государства.
Как в Ивье готовятся выращивать космические помидоры, расскажет Галина Буро.
Мясистые, темно-красные, с насыщенным вкусом. Помидоры сорта «Донецкие» издавна выращивают на приусадебных участках жители Ивья.
Першыя мы ўжо сабралі, а гэта другі ўраджай. Саспеюць, як будзе добрая пагода, напэўна, за нядзелі дзве.
Ирине Веленто семена достались от свекрови. Низкорослые, неприхотливые в открытом грунте. Потому женщина наряду с новомодными сортами продолжает выращивать и традиционные ивьевские томаты – себе и на продажу. Не ожидала, что именно ее огород заинтересует ученых, а семена этих овощей отправятся покорять космос.
Ирина Веленто, жительница Ивья:
Зараз мае памідоры, якія я захавала, стануць прыярытэтам. Спадзяемся мы, што дзякуючы касмічнай атмасферы яны стануць яшчэ больш прадуктыўнымі.
Семена для космической миссии местная гимназия отбирала не один месяц – работали с населением. А все началось с того, что уроженец Ивья, сегодня представитель Российской академии космонавтики, решил, что томаты с его малой родины, которую уже давно называют помидорной столицей Беларуси, должны обязательно попасть на борт биоспутника.
Виктор Шутов, член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, полковник военно-космических сил России:
Этот космический аппарат запускается на новую орбиту. А на полярных орбитах повышенный уровень радиации. И это может как-то по-новому сказаться на живых клетках, на семенах.
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