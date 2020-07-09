Прямой эфир

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ

09 июля 2020 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ-1

Евгений Пустовой, корреспондент:  
Сейчас захватывают не территории, сейчас захватывают умы людей и информационные поля. В безграничном интернете это сделать легче. Вместо свежих газет люди привыкли держать в руках гаджеты. Это наглядно видно даже на коллегии Мининформа. А вот удержать руку на пульсе информационных вызовов у большинства госСМИ получается далеко не всегда. Это признает и глава ведомства.  

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ-4

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ-6

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Мы пока имеем разрозненные, на мой взгляд, слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ. Как итог, на мой взгляд, вторичность работы в интернете, классических редакциях средств массовой информации, как бы мы тут не говорили.

Евгений Пустовой, корреспондент:  
Кстати, именно успехи в интернете поспособствовали – в недавнем прошлом руководителю нашего телеканала – его назначению министром информации. Теперь у Игоря Луцкого задача: чтобы серебряные кнопки YouTube были не только в редакции СТВ.

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ-9

А это проблематично – говорят идеологи и эксперты. 

Читайте также:

Александр Лукашенко о хайпе в интернете. «Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думаю: кто же это такие?»

Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»

# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Игорь Луцкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже
09 июля 2020 17:36

Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже

Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»
09 июля 2020 17:10

Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»
09 июля 2020 16:37

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»