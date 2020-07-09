Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально
Евгений Пустовой, корреспондент:
Сейчас захватывают не территории, сейчас захватывают умы людей и информационные поля. В безграничном интернете это сделать легче. Вместо свежих газет люди привыкли держать в руках гаджеты. Это наглядно видно даже на коллегии Мининформа. А вот удержать руку на пульсе информационных вызовов у большинства госСМИ получается далеко не всегда. Это признает и глава ведомства.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Мы пока имеем разрозненные, на мой взгляд, слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ. Как итог, на мой взгляд, вторичность работы в интернете, классических редакциях средств массовой информации, как бы мы тут не говорили.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Кстати, именно успехи в интернете поспособствовали – в недавнем прошлом руководителю нашего телеканала – его назначению министром информации. Теперь у Игоря Луцкого задача: чтобы серебряные кнопки YouTube были не только в редакции СТВ.