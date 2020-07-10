Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Новости Беларуси. Примером для других Александр Лукашенко назвал работу «Атланта» в условиях пандемии. 10 июля Президент посетил это предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства рассказали, что в начале года завод, который 70 % своей продукции экспортирует, оказался в непростой ситуации. Из-за принятых некоторыми странами карантинных мер и ограничений поставки на внешние рынки просели. Но выход нашли: на заводе сделали ставку на торговлю через интернет.

В итоге именно в марте 2020 года здесь побили рекорд по продажам холодильников. Александр Лукашенко положительно оценил работу предприятия. При этом с повестки не снимается вопрос импортозамещения. Задача – создавать новую продукцию. На это Президент обратил особое внимание.

Затронули и тему оплаты труда. Александр Лукашенко поручил скоррелировать зарплаты в частном секторе со средним заработком на ведущих 10 госпредприятиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», «МАЗ», «БЕЛАЗ», которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху – самая высокая, десятое – пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам, подчиненным и специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Я думаю, здесь нет особого напряга. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего».

Александр Лукашенко также пообщался с трудовым коллективом и ребятами из студотрядов, которые уже не первый год проводят трудовое лето на заводе. Глава государства ответил на вопросы и ещё раз подтвердил правильность выбранного Беларусью пути борьбы с COVID-19. В частности, сейчас уже очевидно, что не закрыв крупнейшие предприятия, мы поступили абсолютно верно.

Александр Лукашенко:

Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии. Тогда мы поступили правильно. Если бы мы тогда закрыли производство, мы бы никогда его не открыли. Вы в марте впервые в истории завода установили рекорд. Вы никогда столько не продавали, сколько в марте. Почему? Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И как говорит ваш руководитель, оказалось, что в эти месяцы в основном на прилавках магазинов была продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы. И что касается лечения людей, все больше и больше нас уже аккуратно спрашивают: а что, а как, а как нам лучше поступить.