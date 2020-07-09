Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу сказать, что тут нет никакой чрезвычайщины. Вы, в подавляющем большинстве здесь присутствующие, из 250 человек сидящих в зале (ну, и плюс тут нас четверо) – люди государственные (я на это очень надеюсь), хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение – это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю.

Когда-то я говорил, что, когда мне готовят совещание у Президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил (в основном через Администрацию проходят эти все предложения): альтернативные мнения есть по вопросу? Нет? Тогда совещание отменяется, его проводить нет никакого смысла. Поэтому уже выработана позиция на уровне Президента – обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм (как это часто у вас пописывают) – все это правильно.