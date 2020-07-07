Александр Лукашенко: «Когда пришёл вот этот экзамен, когда Президент начал сверху давить, мы вдруг очнулись и увидели людей»

Новости Беларуси. 7 июля на встрече Президента с активом белорусской столицы шла речь о том, как развиваться городу дальше. Среди приглашенных – представители власти, руководители предприятий, без малого тысяча человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент: Встреча с активом – время откровенного диалога. Решить проблемы и предвидеть возможные. В условиях медиакратии это особенно важно. Ведь труженики интернета эпохи постправды любые события трактуют как им выгодно, превращая людей в марионеток – потребителей фастфуда информационного меню.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас немало проблем, и первое и самое главное – Минский горисполком, администрации районов стали отрываться от реальных потребностей людей. Работа часто ориентирована на процесс, а не на результат. Бюрократизма, волокиты в решении насущных вопросов в жизни людей предостаточно. Мы должны видеть людей.

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Честно признаю: мы потеряли не только молодежь в основном (потому что с ней не работали, думали, все само по себе сложится), мы потеряли во многом связь с обычными людьми. И когда пришел вот этот экзамен, когда Президент начал сверху давить, мы вдруг очнулись и увидели людей. Поэтому нам надо сделать максимум для того, чтобы люди нам поверили. И после выборов мы не должны остыть и забыть, успокоиться и подумать, что все хорошо. Это наша задача с вами.