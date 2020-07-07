Александр Лукашенко на встрече с активом Минска: «Хорошо, чтобы у каждого горожанина был бы свой клочок земли»

Новости Беларуси. Минск должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Об этом заявил Президент на встрече с активом столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор в административном комплексе на проспекте Победителей длился несколько часов.

Среди приглашённых – представители власти, руководители предприятий и организаций – без малого тысяча человек. Это те люди, от которых зависит развитие города. Александр Лукашенко отметил, что сейчас перед нами глобально стоят непростые задачи, решить которые можно только путём совершенствования той системы, которая у нас выстроена, не ломая её кардинально.

Что касается конкретно Минска, один из приоритетов здесь, по мнению Президента, не допустить перенаселения столицы. Для этого важно развивать города-спутники, а сам Минск нельзя превращать в город, где живёт вся страна. Глава государства отметил, что белорусская столица сегодня – визитная карточка страны, политический, научный и культурный центр государства. Но важно развивать всю страну равномерно, уделять внимание каждому населённому пункту, в том числе деревням. В этом плане могут помочь горожане, у которых должна быть возможность без лишней бюрократии приобрести себе кусочек земли за городом и привести его в порядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, чтобы у каждого горожанина был бы свой клочок земли. Это мы будем продвигать активно в предстоящую пятилетку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия нас образумила (и этот коронавирус, и та небольшая паника, которая прошлась по стране). И мы поняли, что, у кого есть клочок земли, небольшой участочек, а если еще и дачка (хотя бы такая, как в советские времена) – это было спасение для стариков. Вы смогли и сами выехать туда на выходные, и вывезти туда детей.

Не перспективны деревни, бывшие центры колхозов, совхозов. Их стало наполовину меньше, потому что укрупнили хозяйства благодаря той технике, которая у нас сегодня есть. Да и агрогородки, районные центры, поселки городского типа, малые города. Там огромное количество свободных участков, и мы показали уже, как надо работать в таких городах и участках. Их надо передать в собственность за совсем символическую цену нашим людям. Таким образом мы возродим и неперспективные деревеньки, будем развивать малые города, поселки городского типа и людям создадим удобство для жизни.