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Президент Беларуси: «Коров доить IT не будет и гайки крутить на МТЗ тоже»

07 июля 2020 18:08
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Новости Беларуси. Новое слово – биотехнологии, и мы создаем подобную корпорацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Коров доить IT не будет и гайки крутить на МТЗ тоже»-1

Беларусь в 30-ке мировых космических держав и на отличном счету среди IT-стран, но со своим человеческим подходом к развитию искусственного интеллекта. Экспорт ПВТ достиг 2,5 миллиарда долларов. Но АПК приносит в два раза больше.

Президент Беларуси: «Коров доить IT не будет и гайки крутить на МТЗ тоже»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
IT это хорошо. Но как я, часто бывая у сельчан, да и на производстве, говорю, что коров доить IT не будет и гайки крутить на МТЗ – то же самое. Поэтому в основе всего был и будет человек. Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы мы стали лишними, но по многим направлениям искусственный интеллект настолько продвинулся, что начинаешь в это верить. Но, мне кажется, в обозримом будущем мы очень нужны будем и будем востребованы.

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# It-технологии # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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