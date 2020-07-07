Президент Беларуси: «Коров доить IT не будет и гайки крутить на МТЗ тоже»

Новости Беларуси. Новое слово – биотехнологии, и мы создаем подобную корпорацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новое слово – биотехнологии, и мы создаем подобную корпорацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь в 30-ке мировых космических держав и на отличном счету среди IT-стран, но со своим человеческим подходом к развитию искусственного интеллекта. Экспорт ПВТ достиг 2,5 миллиарда долларов. Но АПК приносит в два раза больше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
IT – это хорошо. Но как я, часто бывая у сельчан, да и на производстве, говорю, что коров доить IT не будет и гайки крутить на МТЗ – то же самое. Поэтому в основе всего был и будет человек. Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы мы стали лишними, но по многим направлениям искусственный интеллект настолько продвинулся, что начинаешь в это верить. Но, мне кажется, в обозримом будущем мы очень нужны будем и будем востребованы.
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