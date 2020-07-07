Президент Беларуси: «Коров доить IT не будет и гайки крутить на МТЗ тоже»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

IT – это хорошо. Но как я, часто бывая у сельчан, да и на производстве, говорю, что коров доить IT не будет и гайки крутить на МТЗ – то же самое. Поэтому в основе всего был и будет человек. Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы мы стали лишними, но по многим направлениям искусственный интеллект настолько продвинулся, что начинаешь в это верить. Но, мне кажется, в обозримом будущем мы очень нужны будем и будем востребованы.

Читайте также:

Александр Лукашенко: у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан

Александр Лукашенко о строительстве: смею разочаровать частников, которые сегодня не имеют ни кола ни двора, а уже миллионеры

Каким был Минск в 90-е: «Метро бастовало, троллейбусы не ходили. Люди не могли на работу доехать»