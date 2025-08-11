Первоклассные овощи и приятные цены! Как обстоят дела в белорусских теплицах?

Требование главы государства о необходимости обеспечения овощами в межсезонный период должно быть выполнено, причем в полном объеме. Поэтому в теплицах сейчас особенно жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принято считать, что овощи, выросшие в открытом грунте, вкуснее и ароматнее. Но плоды из современных теплиц ничуть не хуже. Минская овощная фабрика в этом году может похвастаться богатым урожаем огурцов. Всего за полгода прибавили более 900 тонн.

Людмила Яцкевич, заместитель директора Минской овощной фабрики:

Огурец – это тропическое растение, которому нужен более влажный климат, более умеренные температуры, более, скажем так, умеренный приход солнечной радиации. Если огурец достаточно хорошо себя вел в этом году, мы получили прибавку на нем в этом году по сравнению с прошлым годом. Прошлый год, вы знаете, был очень жаркий, огурцам было очень плохо.

Что для одних овощей хорошо, для других – повышенный риск возникновения болезней. Так, томаты при высокой влажности больше подвержены инфекциям. К тому же сырость замедляет процесс опыления. Пыльца застывает на цветках, и насекомым становится сложнее ее переносить. Чтобы поддерживать «лето» в условиях нашего климата, в Беларуси нужно прилагать усилия. Например, включать дополнительный обогрев.