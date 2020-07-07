Наталья Кочанова: «Я всегда говорю: нас что погубить может, так это равнодушие»

Новости Беларуси. Во время встречи с активом Минска глава государства несколько раз апеллировал к спикеру Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Натальи Кочановой лучше других получаются встречи с недовольными белорусами: умеет слушать и помогать людям. А секрет прост.