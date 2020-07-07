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Наталья Кочанова: «Я всегда говорю: нас что погубить может, так это равнодушие»

07 июля 2020 18:52
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Новости Беларуси. Во время встречи с активом Минска глава государства несколько раз апеллировал к спикеру Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Натальи Кочановой лучше других получаются встречи с недовольными белорусами: умеет слушать и помогать людям. А секрет прост.

Наталья Кочанова: «Я всегда говорю: нас что погубить может, так это равнодушие»-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нельзя быть равнодушным в этой работе. Я всегда говорю: нас что погубить может, так это равнодушие. Если человек неравнодушный, он примет меры, даже если вопросы не очень касаются и не его компетенции. Но он обязательно сделает так, чтобы в этом вопросе разобрались. Собственно говоря, так, как нас учит Президент всегда.

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# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кочанова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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